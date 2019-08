Plus de 5.000 manifestants à l’aéroport international de Hong Kong, tous les vols annulés

Des milliers de manifestants se sont rassemblés à l’aéroport international de Hong Kong ce lundi, alors que tous les vols au départ et à l’arrivée ont été annulés.

Plus de 5.000 manifestants se sont rassemblés à l’aéroport international de Hong Kong lundi, a déclaré un responsable de la police, alors que tous les vols de lundi au départ et à l’arrivée ont été annulés.

«D’après l’information que l’on m’a communiquée […] 5.000 manifestants se trouvaient dans l’enceinte du terminal», a indiqué Kong Wing-cheung, un responsable des relations publiques de la police, lors d’une conférence de presse ce lundi après-midi.

Kong a ajouté que les autorités aéroportuaires, et non la police, avaient autorisé le rassemblement des manifestants dans les halls d’arrivée, mais les a accusés de bloquer les départs. «Des manifestants sont aussi allés dans le hall des départs empêchant certains passagers d’accéder à la zone réglementée et d’exercer leur liberté individuelle, celle de monter à bord et prendre leur vol», a-t-il précisé.

Les militants prodémocratie poursuivent depuis vendredi un sit-in à l’aéroport mais leur présence avait été jusqu’à lundi beaucoup moins importante.

Les manifestants demandent la démission de Carrie Lam, la cheffe du gouvernement local proPékin, l’élection d’un successeur au suffrage universel direct, et non sa désignation par Pékin, comme c’est actuellement la règle. Ils exigent aussi une enquête sur les violences dont ils accusent la police et l’abandon définitif d’un projet de loi controversé qui autoriserait des extraditions vers le Continent.