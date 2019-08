Le Real Madrid battu par l’AS Rome

Pour son dernier match de préparation, le Real Madrid s’est incliné aux tirs au but dimanche à l’AS Rome (2-2, tab. 5-4). Thibaut Courtois est resté nonante minutes dans le but et Eden Hazard a cédé sa place à Isco (71e).

Les buts sont tous tombés en première période. Les Merengues ont mené deux fois par Marcelo (16e) et Casemiro (39e) et les Romains ont refait leur retard par Diego Perotti (34e) et Edin Dzeko (40e). Vu les nombreux changements (5 pour l’AS Rome et 6 pour le Real), la seconde période a été plus décousue et la victoire s’est jouée aux tirs au but. Les Romains ont transformé leurs cinq essais alors que Marcelo a manqué le dernier tir espagnol.

Les Merengues en ont donc terminé avec une campagne de préparation assez difficile. La tournée américaine s’est soldée par deux défaites face Bayern Munich (3-1) et l’Atlético Madrid (7-3) et un succès aux tirs au but sur Arsenal (2-2, tab. 3-2). À l’Audi Cup à Munich, le Real s’est incliné 1-0 face à Tottenham avant de prendre la troisième place face à Fenerbahçe (5-3). Mercredi dernier, Eden Hazard a inscrit son premier but madrilène lors de la victoire face à Salzbourg (1-0).

Samedi (17 h 00), Madrid entame le championnat par un déplacement au Celta Vigo.