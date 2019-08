Coupe de la province: Chevetogne, Beauraing, Neffe et Rhisnes s'extirpent de leur duel 100% P1

Les Neftis ont sorti ni plus ni moins que le Condrusien, redescendu de D3 Amateurs et pointé parmi les favoris du nouvel exercice de P1 derrière Tamines. EdA - Frédéric de Laminne

Quelques victoires surprenantes lors de ce 3e tour de Coupe... Dans les rencontres opposant deux équipes de P1, les promus de Chevetogne et de Neffe sont venus à bout de leur adversaire, Biesme et le Condrusien. Autres surprises: les éliminations précoces de Loyers, Grand-Leez et Profondeville.

Le troisième tour de cette coupe provinciale a débuté vendredi soir, avec une première rencontre avancée, celle qui opposait Chevetogne à Biesme. Sur leur terrain, les promus cinaciens n'ont guère laissé de place aux Biesmois, émoussés par deux matches en Coupe de Belgique. Grâce à un triplé de Julien Dessart (dont un superbe lob du milieu de terrain) et une tête victorieuse de Pol Minon, Chevetogne s'impose 4-1 et jouera un tour supplémentaire.

Samedi soir, c'était au tour de Pondrôme et de Profondeville d'en découdre, dans un second match avancé du 3e tour. Toujours à égalité au terme des 90 minutes réglementaires (1-1), les deux équipes ont dû prolonger la rencontre jusqu'à la séance de tirs au but pour finalement voir les Verts de Pondrôme s'imposer 3 buts à 2.

Le reste des oppositions de la Coupe avait lieu ce dimanche en fin d'après-midi. Parmi les duels entre formations de P1, on notera la victoire de Beauraing sur Molignée (1-2), celle de Rhisnes contre Grand-Leez (1-0) et celle des Dinantais de Neffe face à l'ex-D3 Amateurs du Condrusien (2-2, 5-4). D'autres équipes de P1 sont elles aussi passées à la trappe, un peu prématurément...

Les résultats du 3e tour

Chevetogne 4 - 1 Biesme

Molignée 1 - 2 Beauraing

Neffe 2 - 2 Condrusien (5-4 t.a.b.)

Rhisnes 1 - 0 Grand-Leez

JS Tamines 5 - 0 Dinant

Pondrôme 1 - 1 Profondeville (3-2 t.a.b.)

Gedinne 0 - 0 Pesche (1-4 t.a.b.)

Thy-le-Château 1 - 3 Nismes

Arquet 4 - 0 Wépion

Haversin 2 - 2 Loyers (4-3 t.a.b.)

Rhisnes B 2 - 1 Fernelmont-Hemptinne

Andenne 3 - 0 Denée

Somzée 1 - 1 Anhée (5-4 t.a.b.)

Beauraing B 2 - 7 Gembloux

Sauvenière 1 - 1 Évelette-Jallet (2-3 t.a.b.)

Flavion 3 - 1 Achêne

Havelange 7 - 0 Auvelais B

Meux B 5 - 2 Jambes

Malonne 3 - 2 Surice

Aische B 2 - 0 Naninne

Bossière 5 - 3 Schaltin

Condrusien B 1 - 2 FCO Namur

Assesse 1 - 4 Flawinne

Philippeville 1 - 3 JS Tamines B

Sart-Bernard 1 - 1 Jambes B (4-3 t.a.b.)

Auvelais 3 - 1 Tarcienne

Taviers 4 - 1 Eprave

Bioul 5 - 1 Lustin

Arquet B 2 - 0 Andoy

Fernelmont-Hemptinne B 8 - 2 Taviers B

Petit-Waret 6 - 2 Lesve-Arbre

Molignée B 1 - 2 Walcourt