Serena Williams abandonne, Bianca Andreescu sacrée

Serena Williams et Bianca Andreescu AFP

La Canadienne Bianca Andreescu a remporté devant son public le tournoi WTA de Toronto à la suite de l’abandon de l’Américaine Serena Williams en finale de cette épreuve sur surface dure dotée de 2.830.000 dollars.

La cadette des sœurs Williams, 10e mondiale et tête de série N.8, a abandonné alors que Bianca Andreescu (WTA 27) menait 3-1 dans le premier set, en raison d’une blessure au dos.

Première joueuse canadienne à enlever la Coupe Rogers, Bianca Andreescu s’offre ainsi à 19 ans un second titre sur le circuit WTA, elle qui s’était imposée à Indian Wells en mars. La native de Mississauga, dans la banlieue de Toronto, avait aussi remporté le tournoi WTA 125 de Nweport Beach en janvier.

Serena Williams, 37 ans, n’a plus soulevé de trophée depuis sa victoire à l’Open d’Australie 2017, sa 23e levée en Grand Chelem. Elle a depuis perdu deux finales à Wimbledon et une à l’US Open. L’Américaine a remporté le tournoi canadien à trois reprises, en 2001, 2011 et 2013.