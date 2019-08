Le débrief sportif du week-end: le Standard battu, Lampaert en argent, Chadli à Anderlecht

Le Standard piégé par Saint-Trond, la médaille d’argent pour Lampaert à l’Euro de cyclisme, Chadli prêté à Anderlecht, succès autoritaires de City et Liverpool, le dénouement des 12h de la Chinelle: retour sur les moments forts de ce week-end.

D1A: première défaite du Standard, deuxième nul blanc pour Anderlecht

Alors qu’ils restaient sur deux victoires consécutives, les Rouches ont été surpris par des Trudonnaires courageux et réalistes. De son côté, Anderlecht a de nouveau été contraint au nul blanc, par Malines cette fois.

Le champion en titre genkois a lui été surpris par Zulte Waregem. Il s’agit de la deuxième défaite de rang pour les hommes de Felice Mazzu. Parmi les candidats au titre, seul Bruges semble être passé entre les gouttes en venant à bout de solides ostendais grâce aux montées au jeu d’Okereke et Tau.

Dimanche soir, Charleroi s’est offert un premier succès cette saison en venant à bout de l’Antwerp. La rencontre a été marquée par de nombreux buts annulés et par l’intervention du VAR.

+ À LIRE | Les Zèbres viennent à bout de l’Antwerp après un match à rebondissements

Cyclisme: Lampaert décroche l’argent à l’Euro, hommage à Lambrecht

L’Italien Elia Viviani est devenu champion d’Europe de cyclisme sur route dimanche à Alkmaar, aux Pays-Bas. Le Belge Yves Lampaert, son coéquipier chez Deceuninck-Quick Step, termine deuxième et décroche la médaille d’argent. Ce qui porte le bilan belge à deux médailles dans cet Euro après le succès d’Evenepoel dans le chrono.

+ À LIRE | Elia Viviani champion d’Europe, le Belge Yves Lampaert deuxième

Le départ de la course a été marqué par une minute de silence en hommage à Bjorg Lambrecht, décédé lundi.

Foot étranger: Origi buteur et De Bruyne passeur pour la reprise

Après leur mano a mano haletant la saison dernière, Liverpool et Manchester City semblent être repartis de plus belle. Vendredi, les Reds n’ont fait qu’une bouchée de Norwich (4-1) avec un but d’Origi tandis que les Skyblues ont écrasé West Ham avec notamment un assist de De Bruyne.

Dans les autres rencontres de Premier League, les Foxes de Tielemans et les Wolves de Dendoncker se sont quittés dos à dos. Tottenham, sans Vertonghen mais avec Alderweireld, a renversé les promus d’Aston Villa en fin de match. Dimanche, le premier gros choc de la saison a vu Manchester United écraser Chelsea, qui jouait sans Batshuayi.

Tout juste transféré à l’Inter Milan, Romelu Lukaku a signé un quadruplé en amical tandis que Fellaini s’est montré décisif avec le Shandong Luneng (un but et un assist).

Moto: Magain s’offre enfin la Chinelle, le GP d’Autriche pour Dovizioso

Après 12 heures de course, le gong a retenti pour les pilotes de la Chinelle ce dimanche midi. Le Nismois Antoine Magain remporte enfin sa Chinelle, après trois places de second à Franchimont.

+ À LIRE | Le Nismois Antoine Magain remporte les 12h et n’est plus le Poulidor de la Chinelle

En MotoGP, l’Italien Andrea Dovizioso a remporté dimanche le GP moto d’Autriche à l’issue d’un duel homérique avec l’Espagnol Marc Marquez, qui garde néanmoins une large avance au championnat du monde.

+ LIRE AUSSI | Doviziosio victorieux en Autriche au terme d’un duel palpitant avec Marquez

Toujours en Autriche mais cette fois en moto électrique, notre compatriote Xavier Siméon a signé un très bon résultat en terminant sur la deuxième marche du podium.

LIRE AUSSI | Xavier Siméon deuxième en moto électrique au Grand prix d’Autriche

Mercato: les Mauves frappent un gros coup avec Chadli

En s’attachant les services de Nacer Chadli, Anderlecht a de nouveau frappé fort sur le marché des transferts. Monaco a prêté le Diable rouge aux Mauves jusqu’en fin de saison.

Euro d’athlétisme par pays: record pour Smets à la perche

La Belgique a assuré son maintien au sein de la Première Ligue du Championnat d’Europe par équipes (nationales), ce dimanche à Sandnes, en Norvège. Parmi les performances à retenir, on peut notamment cibler le record de Belgique du saut à la perche en salle battu par Fanny Smets, la victoire de Saccoor dans le 400m et celui de Kimeli dans le 3000m.