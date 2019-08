Les Zèbres viennent à bout de l’Antwerp après un match à rebondissements

Le Sporting de Charleroi a signé son premier succès de la saison face à l’Antwerp lors de la 3e journée de Pro League (2-1).

Après des partages face à Gand (1-1) et Courtrai (1-1), la pièce est enfin tombée du côté des Zèbres. Les hommes de Karim Belhocine ont signé leur première victoire de la saison face à l’Antwerp après un match à rebondissements.

Après une première période équilibrée, Fall a ouvert la marque à l’heure de jeu (1-0). L’Antwerp a rapidement réagi mais la première tentative des Anversois a été annulée pour hors-jeu avant que Refaelov n’égalise à l’entame du dernier quart d’heure, à nouveau sur intervention du VAR (1-1).

Charleroi a ensuite bénéficié d’un penalty mais Perbet a manqué son tir. Le buteur français s’est toutefois rattrapé en fin de match en propulsant le ballon au fond des filets de Bolat (2-1).

Malgré un nouveau but annulé, le Sporting n’a pas tremblé et a conservé sa courte avance pour signer un beau 5 sur 9 en entame de championnat. De son côté, le Great Old reste donc bloqué à six points.

Les compositions