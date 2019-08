Wellens, Gilbert, Jungels et Stybar parmi les favoris du BinckBank Tour

La 15e édition du BinckBank Tour (WorldTour) s’élancera lundi de Beveren et se terminera dimanche à Grammont. Mercredi, un hommage sera rendu à Bjorg Lambrecht, décédé durant le Tour de Pologne, mercredi au départ de la 3e étape à Aalter.

Toutes les formations WorldTour seront au départ de cette course à étapes belgo-néerlandaise, à l’instar des équipes continentales professionnelles Sport Vlaanderen-Baloise, Roompot-Charles, Total-Direct Energie, Wanty-Groupe Gobert et Wallonie-Bruxelles.

Le tracé de la course, ex-Tour du Benelux, permettra à chaque type de coureurs de se mettre en avant. En effet, il y aura des étapes plates destinées aux sprinteurs, un contre-la-montre pour les rouleurs mais aussi deux journées destinées aux coureurs friands de classiques.

La quatrième étape, très courte autour d’Houffalize (96,2 km), devrait offrir du spectacle notamment dans la double ascension du Mur de Saint-Roch (1,1 km à 11,5%). Les gros moteurs se disputeront ensuite la victoire d’étape à La Haye, théâtre d’un contre-la-montre court mais intense (8,35 km). La victoire finale se jouera sûrement lors de la 7e et ultime étape, longue de 178,6 km entre Leeuw-Saint-Pierre et Grammont. Les coureurs devront gravir plusieurs monts connus des Ardennes flamandes, dont le Mur de Grammont et le Bosberg.

Vainqueur l’année dernière, le Slovène Matej Mohoric sera absent cette année. Il y aura trois anciens vainqueurs au départ avec Lars Boom (2012), Zdenek Stybar (2013) et Tim Wellens (2014-2015). Outre Stybar, Deceuninck-Quick Step pourra aussi compter sur Philippe Gilbert et le Luxembourgeois Bob Jungels.

Greg Van Avermaet emmènera l’équipe CCC, tandis que Sep Vanmarcke sera le leader de la formation EF Education First. Seront aussi à suivre Jürgen Roelandts (Movistar), Dylan van Baarle (Ineos), Oliver Naesen (Ag2r-La Mondiale), Jan Bakelants, Sören Kragh Andersen et Marc Hischi (Sunweb).