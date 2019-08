Coupe de Belgique: Onhaye passe encore aux tirs au but

De Vriendt a une nouvelle fois qualifié les siens pour un tour de plus en Coupe de Belgique, lors de la 2e séance de tirs au but d'affilée des Walhérois dans cette Croky Cup. EdA - Frédéric de Laminne

Meux bye, trois formations namuroises foulaient les pelouses ce dimanche en Coupe de Belgique.

Et toutes les trois jouaient à la maison, de quoi faire plaisir aux supporters et aux buvettes. Il s'en est fallu de peu pour avoir un carton plein en fin de journée. En effet, si Namur et Onhaye se sont imposés, Couvin s'est fait surprendre sur un penalty généreusement accordé à 10 minutes du terme. De quoi frustrer les Fagnards, malgré leur bonne prestation face à une équipe de D2 Amateurs flamande.

Les résultats namurois du 3e tour

Couvin-Mariembourg-Fraire 2 - 3 Londerzeel

UR Namur-FLV 2 - 1 Visé

Onhaye 0 - 0 RCS Brainois (4-3 t.a.b.)

Au tour suivant, Meux et Namur recevront chez eux leur prochain adversaire tandis qu'Onhaye ira défier la Rhodienne. Les Walhérois pourront éventuellement demander quelques conseils à leurs voisins de Neffe, que l'équipe de P1 du Brabant Flamand avait éliminé au 1er tour...

Les affiches namuroises du 4e tour

Meux - Cappellen

Rhodienne - Onhaye

UR Namur-FLV - Verlaine

