Deux pompiers décèdent dans un incendie à Beringen

Cette nuit, deux pompiers sont décédés alors qu’ils tentaient d’éteindre un incendie à Beringen, dans la province de Limbourg.

L’incendie s’est déclaré vers 2 h du matin dans une maison vide d’occupants sur la Koolmijnlaan, dans la nuit de samedi à dimanche. Les flammes se sont propagées aux habitations voisines.

Zware woningbrand in Beringen eist dodelijke slachtoffers bij brandweer In het Limburgse Beringen is in de nacht van zaterdag op zondag een zware brand ontstaan in een leegstaande woning. Het vuur sloeg over naar andere panden. Bij de brandweer zijn sl... https://t.co/WG3h3Eu6nK pic.twitter.com/u2GnMeNxh4