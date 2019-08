Un dimanche matin ensoleillé avant l’arrivée de nuages et de la pluie

Des nuages moyens et bas apparaîtront également et quelques averses pourraient se produire Reporters

Dimanche matin, il fera ensoleillé avec une voile de nuages d’altitude, annonce l’Institut royal de météorologie (IRM).

Mais des nuages moyens et bas apparaîtront également et quelques averses pourraient se produire. Le risque de pluie sera le plus important dans le sud-est du pays et au littoral. Les maxima seront compris entre 18° et 23° et le vent sera modéré de sud-ouest, le long du littoral parfois assez fort.

Dans la nuit de dimanche à lundi, il fera partiellement nuageux. Dans la plupart des régions, le temps restera sec, mais quelques averses passagères ne sont pas exclues. Les températures redescendront entre 9° et 15° avec un vent faible à modéré de sud à sud-ouest.

Lundi et mardi, il y aura des averses et un risque d’orages. Il fera graduellement un peu plus frais.

Mercredi, une zone de pluie traversera le pays d’ouest en est.