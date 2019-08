Tottenham se fait peur mais renverse le promu Aston Villa en fin de rencontre

Tottenham a bien failli perdre d’entrée de championnat du terrain sur Liverpool (vainqueur 4-1 de Norwich) et sur Manchester City (vainqueur à West Ham 0-5), ses deux adversaires désignés par beaucoup pour le titre en Premier League.

Les coéquipiers de Toby Alderweireld, menés au score jusqu’à la 73e par le promu Aston Villa, l’ont finalement emporté samedi sur le score de 3-1.

Jan Vertonghen, qui pourrait quitter le club londonien, était absent de la feuille de match. Toby Alderweireld n’était cependant pas le seul Belge présent d’entrée sur la pelouse puisque Bjorn Engels (ex-Club de Bruges), arrivé cet été de Reims, prenait place dans l’axe de la défense d’Aston Villa. À noter que l’ancien buteur du Club de Bruges Wesley Moraes était également aligné d’entrée côté visiteur.

Aston Villa surprenait Tottenham dès la neuvième minute de jeu lorsque John McGinn trompait la vigilance du portier français Hugo Lloris. Les Spurs devaient ensuite attendre la 73e minute de jeu pour égaliser via le nouvel arrivant Tanguy Ndombele (ex-Lyon).

Alors que l’on se dirigeait vers un match nul, Harry Kane (86, 90) inscrivait finalement un doublé salvateur pour l’équipe locale.

Aux Pays-Bas, le promu Twente, avec le gardien Jorn Brondeel sur le banc, a obtenu sa première victoire de la saison à Groningen (1-3) lors de la deuxième journée de Eredivisie. L’équipe locale a été réduite à neuf en première période suite aux exclusions de Ramon-Pascal Lundqvist (41) et de Mike te Wierik (45+2). Les visiteurs ont ensuite fait la différence en seconde période via Keito Nakamura (55), Aitor Cantalapiedra (70, sur penalty) et Haris Vuckic (90+6). Ritsu Doan (84) a sauvé l’honneur pour Groningen.

Au classement, Twente est deuxième avec quatre unités.