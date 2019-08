David Okereke et Percy Tau entrent au jeu pour assurer la victoire brugeoise à Ostende

Ostende – Bruges: 26 kilomètres. La porte à côté! Sur le terrain également, dimanche en première mi-temps du moins, la distance n’était pas tellement grande non plus entre le Club Bruges, vice-champion de Belgique, et le KVO, qui serait aujourd’hui en D1B si Lokeren n’avait pas été encore moins performant que lui la saison passée.

Mais à l’arrivée et comme souvent en pareil cas, le pot de fer a finalement fait exploser le pot d’argile grâce à ses renforts venus du banc. Les deux buts de la victoire blauw en zwart ont en effet été inscrits par David Okereke et Percy Tau, tous deux entrés au jeu à la 58e minute

Les vainqueurs de Kiev (1-0), mardi au 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions, étaient pour la plupart laissés au repos en vue du match retour.

C’est ainsi que l’équipe alignée en bord de mer par Philippe Clement comprenait entre autres Dion Cools, Brandon Mechele, Sofyan Amrabat, Krépin Diatta, Siebe Schrijvers et Jelle Vossen, tous absents au coup d’envoi contre le vice-champion d’Ukraine.

Mais le KVO version 2019-2020, six points sur six dont une victoire (1-2) à Anderlecht, n’est pas celui de la saison passée.

L’équipe brugeoise A prime s’en est d’ailleurs vite aperçue, même si une reprise vicieuse de Vossen faillit surprendre William Dutoit à la 12e minute.

Parce que c’est surtout Simon Mignolet qui allait par la suite être mis à l’ouvrage.

Notamment au quart d’heure, lorsqu’il repoussa un tir en biais de Fashion Sakala, avant de capter la reprise un peu faiblarde de Robbie D’Haese.

Puis à la 35e, lorsque Dhaese chipa le ballon à Schrijvers, et servit Sindri Guri qui lui non plus, ne réusssit à tromper le Diable Rouge.

On sentait pourtant que Bruges voulait les trois points.

Dutoit retarda certes l’échéance, en détournant un tir d’Amrabat à la 71e, mais pas pour longtemps.

Une minute plus tard, en effet, Ruud Vormer distillait un de ces centres dont il a le secret, pour la tête de David Okereke, qui avait remplacé Jelle Vossen à la 58e (0-1). Déjà le 4e but de la saison du Nigérian…

Percy Tau, également entré au jeu (à la place de Schrijvers) à la 58e, pour semer la panique dans l’arrière garde ostendaise à chacune de ses touches de balle, offrit le ballon du zéro-deux que n’exploita cependant pas Hans Vanaken (piquet) à la 77e.

Autant dire que le petit sud-africain qui faisait les beaux jours de l’Union Saint-Gilloise la saison dernière, méritait de doubler lui même le score sur un service de Diatta à la 82e: 0-2, score final.

Bruges compte toujours le maximum de points après trois journées. Le Standard et l’Antwerp qui se déplacent respectivement à Saint-Trond (14h30) et Charleroi (18h00), dimanche, tenteront de suivre son exemple…