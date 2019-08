Un jeune armé d’un fusil d’assaut neutralisé dans un Walmart du Missouri

Un jeune homme de 20 ans armé d’un fusil d’assaut a été arrêté jeudi dans un supermarché Walmart de l’État américain du Missouri avant d’avoir tiré le moindre coup de feu, a indiqué la police.

Dmitriy Andreychenko, qui portait un gilet pare-balles et un treillis militaire, a été neutralisé par un pompier en civil jusqu’à l’arrivée des forces de l’ordre.

Aucun coup de feu n’a été tiré et personne n’a été blessé, a fait savoir la police de Springfield, ville du Missouri, dans le Midwest américain.

Police say 20-year-old Dmitriy Andreychenko walked through Walmart carrying a "tactical rifle" and another gun, causing shoppers to flee.



Read today's top stories here: (link: https://t.co/iOm40vn1kt) https://t.co/Gk97JUvZT5 pic.twitter.com/RcHsLH2NbF