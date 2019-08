Tir de missiles: Trump assure que Kim Jong Un lui a présenté ses «excuses»

Kim Jong Un a présenté «de petites excuses» à Donald Trump pour les récents tirs de missiles balistiques nord-coréens et a également expliqué vouloir revoir bientôt le président américain pour reprendre les négociations sur le dossier nucléaire, a annoncé M. Trump samedi.

«Dans une lettre envoyée par Kim Jong Un, il a expliqué très gentiment qu’il voulait que nous nous rencontrions pour commencer à négocier dès que les exercices militaires conjoints menés par les États-Unis et la Corée du Sud seraient terminés», a écrit le président américain sur Twitter.

«C’était une longue lettre qui contient principalement des plaintes sur ces exercices chers et ridicules. Il a également présenté de petites excuses pour les tirs de missiles balistiques à courte portée et que ses essais (de tirs) prendraient fin quand les exercices finiraient. J’ai hâte de rencontrer Kim Jong Un dans un futur proche!», a ajouté le milliardaire républicain, qui avait déjà annoncé vendredi avoir reçu une «superbe» lettre de Kim.

Il avait alors rappelé son entente avec le dirigeant nord-coréen, qu’il qualifie de «président» alors que la plupart de la communauté internationale le qualifie de «dictateur», et son opposition aux exercices militaires communs entre Washington et Séoul, traditionnel socle de l’alliance entre les États-Unis et la Corée du Sud mais vertement critiqués par Pyongyang, qui y voit là une «provocation».

Les exercices militaires conjoints annuels ont été lancés lundi par Washington et Séoul. Ils doivent durer encore plus d’une semaine.