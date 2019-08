La revanche d’Anthony Joshua face à Andy Ruiz aura lieu en Arabie saoudite

En juin dernier, Andy Ruiz, moqué pour son physique «grassouillet», avait remporté son combat face à la star anglaise Anthony Joshua. Les deux hommes se retrouveront le 7 septembre en Arabie saoudite.

Andy Ruiz Jr, boxeur américain d’origine mexicaine et champion du monde poids lourds, avait créé la surprise à New York en juin et avait ainsi dépouillé le boxeur anglais de ses titres IBF, WBA et WBO.

EN IMAGES | Andy Ruiz créé la sensation et détrône Anthony Joshua

Souhaitant récupérer ses ceintures au plus vite, Joshua, champion olympique en 2012 à Londres, voulait faire le «replay» de ce match à Cardiff, au pays de Galles. Mais Ruiz préférait un terrain neutre.

Neutral grounds - LETS GO - Dec 7th, time to be 2X - 258MGT 👑 pic.twitter.com/cNOJV3QkYX — Anthony Joshua (@anthonyfjoshua) August 9, 2019

La revanche aura donc lieu le 7 septembre à Diriyah, en Arabie saoudite.