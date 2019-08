Incendie rue Haute à Bruxelles: un corps sans vie retrouvé dans les décombres

Les pompiers et la police, de même que des ambulances, sont rapidement arrivés sur les lieux du sinistre qui a touché un immeuble de la rue Haute à Bruxelles. Un corps sans vie a été découvert dans le bâtiment fortement endommagé.

L’incendie qui a ravagé un immeuble de la rue Haute, à proximité du boulevard de l’Empereur, ce vendredi soir à Bruxelles a probablement coûté la vie à une personne, a indiqué ce samedi le parquet. L’identité de la victime et l’origine des flammes ne sont pas encore connues. Le parquet a ouvert une enquête.

Le feu a pris dans un squat de cette illustre rue des Marolles et a été signalé vers 21h30. Les pompiers et la police, de même que des ambulances, sont rapidement arrivés sur les lieux du sinistre. Les hommes du feu ont réussi à maîtriser les flammes, mais ont découvert un corps sans vie dans le bâtiment fortement endommagé. L’identité de cette personne n’est pas encore connue, et on ne peut pour l’heure affirmer avec certitude que l’incendie est la cause de son décès.

«Le parquet a désigné un expert incendie et le labo de la police judiciaire est sur place», a précisé une porte-parole du parquet. Un juge d’instruction et un médecin légiste sont également descendus sur les lieux.