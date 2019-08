Un car s’embrase sur l’E19: les 54 passagers s’en sortent indemnes

Par chance, les 54 passagers s’en sont tous sortis indemnes. L’intervention des pompiers aura duré près de deux heures.

Grosse intervention des pompiers et de la police ce vendredi soir, peu avant minuit. Un car qui roulait sur l’E19 dans le sens Bruxelles-Paris s’est enflammé à hauteur d’Ittre et les hommes du feu ont été dépêchés sur place. «L’intervention a débuté à 23 h 44, précisent les pompiers du Brabant wallon. Un officier de Tubize, une autopompe de Braine-l’Alleud et un véhicule de balisage de Nivelles ont été envoyés. L’intervention ne s’est terminée qu’à 1 h 43 du matin. Et le car était complètement cramé».

Plus de peur que de mal toutefois, car s’il ne reste plus rien du véhicule. Les 54 passagers s’en sont tous sortis indemnes et ont été pris en charge dans la foulée. Aucune ambulance n’a d’ailleurs été requise sur les lieux de l’incendie.