Sacoor en finale du 400 avec le meilleur temps, Camille Laus 7e à l’Euro d’athlétisme

Les deux coureurs belges du 400 mètres se sont bien débrouillés dans les séries du 400 mètres aux Championnats d’Europe d’athlétisme pour équipes nationales à Sandnes, vendredi en Norvège. Jonathan Sacoor a réalisé le meilleur temps chez les hommes, Camille Laus a réussi le septième chez les dames.

Sacoor est parti relativement lentement, puis il a placé un démarrage avant de peiner dans la dernière ligne droite. Il a gagné sa série avec une belle avance en 46.57. Il ne s’est pas approché de la limite pour les championnats du monde (45.30) mais ce n’était pas un objectif réaliste, étant donné le fort vent contre. «J’ai terriblement mal démarré», a réagi Sacoor. «En courant si irrégulièrement, j’ai gaspillé beaucoup de forces. Je serai plus rapide si j’aborde ma course avec sagesse. J’espère que ce sera le cas en finale.»

Laus a plus peiné que Sacoor dans la dernière ligne droite. Elle est revenue à la troisième place de sa série et a terminé en 53.31, la septième place des deux séries. «C’était dur. Jacques Borlée m’avait demandé de partir vite, mais dans la dernière ligne droite je n’avais plus rien», a reconnu Laus.

Sacoor et Laus participeront à la finale du 400 mètres samedi.