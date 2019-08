Steven Pattyn sous le déluge à Rochefort

La troisième étape du Tour de Namur a fait des dégâts, entre Couvin et Rochefort ! Avec un final très difficile. Et, surtout, une pluie intense et continue, qui a rincé les coureurs, les suiveurs et les courageux spectateurs.

Un homme seul a surgi de la pénombre : le Flandrien Steven Pattyn. Qui a réalisé un solide numéro, en partant seul dans le final, après avoir attaqué avec le Liégeois Quentin Venner. Coureur de première année chez les espoirs, ce membre de l’équipe Lotto Soudal U23 a également pris le maillot jaune, le maillot vert et le maillot blanc de meilleur jeune ! De son côté, Sylvain Moniquet a conservé son maillot à pois de meilleur grimpeur, après avoir attaqué en début d’étape.

