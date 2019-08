Le débrief du jour: deux pandas de plus à Pairi Daiza | Willy Demeyer hospitalisé | Météo agitée et 1722 activé

Pairi Daiza a annoncé la naissance de deux nouveaux pandas, le bourgmestre de Liège a été hospitalisé, double avertissement pour la météo agitée: voici le condensé de l’actualité de ce vendredi.

1. Une double naissance incroyable à Pairi Daiza

Les équipes de Pairi Daiza et du China Conservation and Research Center for the Giant Panda ont annoncé vendredi la naissance de deux nouveaux bébés pandas au parc animalier de Cambron.

2. Willy Demeyer hospitalisé pour un incident cardiaque

Willy Demeyer a été hospitalisé au CHU de Liège à la suite d’un incident cardiaque «qui nécessite quelques jours de repos suivi d’une période d’activités allégées», indique sa responsable de la communication du bourgmestre de Liège.

3. Météo agitée: le 1722 activé

L’Institut royal météorologique (IRM) a publié deux avertissements. Des averses (orageuses) intenses avec probablement beaucoup de précipitations en peu de temps ainsi qu’un risque de fortes rafales sont prévues par endroits. Il y a un risque de grêle.

4. Des moutons sauvés

L’Afsca, la zone de police Basse-Meuse et 6 refuges pour animaux (Animaux en Péril, Animal sans Toi… t, Le Rêve d’Aby, EquiChance, Help Animals, Tabula Rasa) se sont mobilisés pour 84 moutons et 2 boucs destinés à un abattage illégal.

5. Poutine, 20 ans au pouvoir et un règne sans partage

Vladimir Poutine, l’homme fort de la Russie, fête ses 20 ans de pouvoir dans son pays. Le 9 août 1999, il était nommé Premier ministre par intérim par le président Boris Eltsine. Retour sur son règne sans partage.

