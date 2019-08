VIDÉO | «Un vieux Grognard de Pont», une chanson en hommage au pont des Trous

«Un vieux Grognard de Pont», c’est le titre d’une chanson composée en juin 2019 par Fred Genin, Tournaisien installé au Portugal depuis plus de vingt ans, et qui prend tout son sens aujourd’hui. Elle est bien entendu dédiée à «notre» pont des Trous…

Cette chanson qui rend hommage à «notre» pont des Trous, nous l’avons découverte un peu par hasard, sur Youtube. L’histoire de sa composition, mais aussi celle de son auteur n’est pas banale. Fred Genin - Frédéric de son vrai prénom - est né à Tournai en 1964. Traducteur de profession (à l’IHECS Mons, il était dans la section Presse-Info), il est parti pour le Portugal en 1997. Son parcours musical, qui nous intéresse plus particulièrement, a débuté dans la cité des Cinq clochers où il a notamment travaillé comme bassiste dans des groupes assez confidentiels de la fin des années 80, dont le groupe Arnac (avec Patrick Chaudat et Xavier Thiébaut, Patrick Desmons et Philippe Lorthioir, sur des textes de Benoît Coignet).

«Plus tard j’ai été sur Bruxelles Live Museum/Busty Duck, précise-t-il, jusque en 1996, année où je me suis expatrié au Portugal, où toujours comme bassiste, j’ai joué dans plusieurs groupes locaux portugais, et français. Actuellement je joue à Lisbonne dans plusieurs groupes de reprise en anglais (rock classique des années 60-70, Beatles, Stones), ainsi que dans un groupe de reprises de chanson française qui n’a pas encore de nom, (avec des professeurs du Lycée français de Lisbonne).Mes activités de guitariste sont quasi exclusivement domestiques, j’écris et je compose, mais sans diffusion d’aucune forme, si ce n’est une chaîne Youtube sur laquelle je poste des musiques instrumentales (tous styles de musique: blues acoustique, folk, world music, ambient, rock, industriel). La création de cette chaîne a répondu à un besoin que j’avais de pouvoir accéder à mes musiques à tout moment.

Ces vidéos n’étaient même pas publiques au début, Je ne fais pas la promotion de cette chaîne, dont le concept est en quelque sorte celui de la «bouteille à la mer»: J’y «jette» mes musiques en espérant que quelqu’un les trouve, et que ça plaise…»

Et c’est précisément la chance que nous avons eue en découvrant cette superbe chanson: «Un vieux Grognard de Pont»

La version «résille» a inspiré la chanson dans un premier temps

La chanson «Un vieux Grognard de Pont» a été composée en juin 2019, soit avant le démarrage des travaux.

«Mais l’idée du Grognard de Pont remonte à 2017, nous explique Fred, J’avais écrit un texte en défense du pont suite à l’épisode des «bas résille», et je comparais le pont à un vieux grognard à qui on ne devait pas faire porter des bas de péripatéticienne, et qu’il fallait respecter son histoire, que ce n’est pas comme ça qu’on devait traiter un vieillard, etc.... Je proposais (poétiquement) de le mettre à la retraite, et de le reconstruire identique à l’original pré 1940 dans l’eau du Jardin de la Reine. Une retraite au vert en quelque sorte…». La chanson a été écrite quelques semaines avant le début du chantier EdA

Pour ceux et celles qui l’ignoreraient, «grognard» est le surnom que Napoléon donnait à ses soldats, peut-être parce qu’ils grognaient beaucoup.

«J’ai trouvé que le mot collait bien au «personnage du pont», à la fois par sa sonorité, par sa signification historique et par son double sens, précise Fred. Mais attention je ce n’est pas un grognard «grognon», ni un ancien combattant râleur. J’ai au contraire tenu à qu’il soit digne dans l’épreuve, car finalement il en a vu d’autres. Je suppose qu’à travers son stoïcisme, la chanson s’adresse aussi à tous les Tournaisiens, qui s’identifient à lui…»

Il est clair que des grognements se font aussi quotidiennement entendre depuis que le chantier a débuté… Et on ne parle pas là du bruit des engins…