Lukaku, Praet, Mignolet, Roofe, Maguire: les dix transferts marquants de la semaine, en Belgique et en Europe

À un peu plus de trois semaines de la fin du mercato, retour sur les transferts qui ont fait l’actualité, en Belgique et en Europe, durant la semaine écoulée.

Du mouvement parmi les Diables rouges, une somme record pour un défenseur, un nouvel attaquant chez les Mauves: si le mercato vient de fermer ses portes en Angleterre, il continue de s’emballer ailleurs.

Voici un récapitulatif des principaux transferts de la semaine en Belgique et à l’étranger.

1 Big Rom file à l’Inter Milan

Sur une voie de garage à Manchester United, Romelu Lukaku devait se trouver un nouveau club avant le début de la saison. C’est désormais chose faite puisque l’attaquant des Diables rouges a signé à l’Inter Milan jeudi. Transféré pour 65 millions d’euros, le Belge de 26 ans a paraphé un contrat jusqu’en juin 2024.

2 Praet rejoint Tielemans à Leicester

Après trois saisons pleines à la Sampdoria, Dennis Praet passe un nouveau pallier. Le médian belge de 25 ans a signé un contrat de 5 ans avec les Foxes de Leicester, où il retrouvera un autre ex-Mauve en la personne de Youri Tielemans.

3 Mignolet, des «Reds» aux «Blauw en Zwart»

Le vice-champion de Belgique s’est offert les services du deuxième gardien des Diables et de Liverpool Simon Mignolet. Le montant du transfert s’élève à sept millions d’euros pour le portier de 31 ans (neuf millions avec bonus).

4 Nainggolan de retour à Cagliari: le choix du cœur

Cinq ans plus tard, Radja Nainggolan fait son retour à Cagliari. Le «Ninja» a été prêté une saison par l’Inter Milan. Un choix qui n’est pas dû au hasard puisque sa femme, originaire de la ville sarde, souffre d’un cancer et voulait retourner auprès de ses proches.

5 Maguire chez les Red Devils pour un montant record

Après un long feuilleton, Manchester United a réussi à convaincre Leicester de se séparer de Harry Maguire. Le défenseur de 26 ans a paraphé un contrat de six ans chez les Red Devils et est devenu le défenseur le plus cher de l’histoire avec un montant de près de 90 millions d’euros.

6 Roofe, le nouveau n°9 des Mauves

Le RSC Anderlecht tient son nouvel attaquant: Kemar Roofe est arrivé en provenance de Leeds United (D2 anglaise), où il a inscrit 14 buts en 32 matches. Les Mauves ont dépensé 6,5 millions d’euros pour l’attaquant anglo-jamaïcain qui a signé pour trois ans.

7 Un nouveau défi pour Dussenne au Standard

Noë Dussenne quitte l’Excel Mouscron et va continuer sa carrière au Standard de Liège. Le défenseur de 27 ans, qui a paraphé un contrat jusqu’en juin 2023, tentera de faire oublier ses échecs à Crotone et à Gand.

8 Bornauw, un Diablotin à Cologne

Le Diablotin Sebastiaan Bornauw n’est plus un joueur du Sporting d’Anderlecht. Le défenseur de 20 ans, qui n’entrait plus dans les plans de Vincent Kompany, s’est engagé avec le club allemand de Cologne pour une durée de 5 ans et un montant estimé à 6 millions d’euros.

9 Les Rouches attirent Dragus

Le Standard a transféré le jeune Roumain Denis Dragus. L’attaquant de 20 ans arrive du club roumain de Viitorul Constanta. La durée du contrat n’a pas été précisée mais certaines sources évoquent un contrat de cinq ans et un montant de deux millions d’euros.

10 David Luiz passe chez l’ennemi

Pour le dernier jour des transferts en Angleterre, Arsenal a fait une bonne affaire en s’attachant les services de David Luiz, en provenance du club voisin de Chelsea. Le Brésilien de 32 ans a été transféré pour 8,5 millions d’euros. Un transfert qui a mis en colère de nombreux fans des Blues, rivaux historiques des Gunners.

