Ce week-end, Bruxelles en voit de toutes les couleurs

5 SORTIES | C’est le calme plat ou presque à Bruxelles. Car si l’encéphalogramme événementiel y retombe généralement en août, on vous a quand même dégotté quelques sorties familiales ou entre potes pour colorer votre week-end.

Une nuit toute en BD

Will / CBBD On en connaît qui lisent des BD toute la nuit. Ceux-là se réjouiront de savoir qu’ils ne sont pas les seuls. Du moins ce week-end, puisque le Musée de la BD organise sa 3e Nuit de la BD. Le programme vous emmène dans l’univers poétique de Wasterlain, exposé là-bas jusqu’au 15/09. Le clou de la soirée: sans doute la visite guidée par l’auteur de Docteur Poche et Jeannette Pointu lui-même. Mais on annonce aussi des contes pour enfants, un concert dessiné et la projection long d’animation «Peur(s) du Noir» avec dedans du Blutch, du Charles Burns et du Mattotti. Brrr...

+ «Nuit de la BD», ce samedi 10 août dès 19h au Centre Belge de la Bande Dessinée, 20 rue des Sables à 1000 Bruxelles, 14/7€

Fête des couleurs

Color Bang Bon. Alors normalement, la vraie Fête des Couleurs indienne («Holi»), elle se célèbre au printemps. Mais on ne s’étonne pas que les organisateurs du Color Bang, qui s’inspirent de cette tradition antique, l’aient déplacée à l’été. Ce samedi, ça se passe à Tour & Taxis. Le plan? Vous venez en blanc, on vous fournit des pigments de couleurs et vous les jetez en l’air ou sur vos potes, histoire de peindre la joie dans vos vies. Des concerts et DJ sets d’influence indienne sont au programme, comme de la street food du monde entier.

+ «Color Bang, Festival Of Colors», ce samedi 10 août à Tour & Taxis, dès 11h, gratuit

Une sortie «arty»

Le Wiels donne ses murs aux artistes africains qui y ont été en résidence depuis 2015. Pamela Phatsimo Sunstrum, Landlord, 2018. Courtesy of the artist and Harry G. David, Filothei-Tiwani Gallery, London Deux expos se terminent bientôt à Bruxelles, qui nous plongent dans le vaste continent africain. D’un côté, il y a la rétrospective des artistes africains en résidence au Wiels entre 2015 et 2019 («Multiple Transmissions: Art in the Afropolitan Age», jusqu’au 18/08). Elle reprend des œuvres créées entre Kinshasa, Lubumbashi, Johannesburg et Bruxelles, qui montrent leur insertion dans la culture globale transnationale. De l’autre, il y a le rêve égyptien de l’industriel Empain, à la villa du même nom, qui documente la construction mégalomane du quartier d’Heliopolis, au Caire, à l’aube du XXe siècle («Heliopolis», jusqu’au 18/08).

Si vous avez l’âme plus alternative, n’hésitez pas à pousser la porte du 10/12, dans le quartier Saint-Géry. Cet espace à cheval entre la galerie, l’atelier et la résidence, expose cet été plusieurs artistes habitués du lieu géré bénévolement. Photo, microédition, gravures et autres y sont en vente pour un dernier week-end («Summer Art Shop», jusqu’au 11/08).

Une toile en plein air

DR La Tour & Taxis Summer Edition entame son 2e mois avec une riche programmation ciné ces 9 et 10 août. Vendredi d’abord, c’est le « Thelma et Louise » de Ridley Scott qui sera projeté (22h) avant de céder le grand écran à l’angoissant « Shining » de Stanley Kubrick (22h aussi). Les deux sont gratuits.

Autre option au Hello Summer qui déménage ce week-end au square Ambiorix (jusqu’au 11/08). Outre ses sports, contes, danses et concerts, le rendez-vous projette «Still The Water», film de la Japonaise Naomi Kawase. En espérant que l’eau ne débordera pas de l’écran pour dracher les spectateurs...

Un shopping vert

Le jardinier de la Grand-Place revient dans le centre-ville. ViaVia Le Boeren Marchéprend racine à Tour & Taxis. Le rendez-vous de l’alimentation locale se tient place de la Musique avec une belle variété de produits: asperges, poisson des abattoirs, raisins, pleurotes, miel, cidre, bière... Notez-le: ce rendez-vous des producteurs du coin ce tient tous les vendredis (jusqu’à 19h). Et pour cette édition, vous pouvez enchaîner avec un ciné en plein air (lire ci-dessous).

On se déplace au centre dimanche pour retrouver l’ambiance surannée de l’échoppe de plantes qui se tenait jadis sur la Grand-Place. On vous a déjà présenté ici le dernier jardinier à bosser au pied de l’Hôtel de Ville. Eh bien Jean-Louis Van Malder revient dans le Pentagone pour proposer sa verdure. Ça se passe au ViaVia (de 14 à 20h) et ça se reproduira à la rentrée, le 22 septembre.