«Des cheveux bouclés dans ma glace»: les fans de Chelsea étrillent le restaurant de David Luiz après son transfert à Arsenal

Face au transfert de David Luiz à Arsenal, les fans de Chelsea ont exprimé leur frustration en bombardant le restaurant du Brésilien de critiques abominables sur internet.

Certains supporters des Blues ne semblent pas vraiment avoir digéré le passage de David Luiz chez le rival d’Arsenal. Toutefois, les fans de Chelsea ont choisi une méthode plutôt insolite pour exprimer leur colère.

Depuis l’officialisation du transfert ce jeudi, le «Babbo», restaurant du joueur brésilien situé à Londres, fait face à un flot de critiques incendiaires sur internet, comme l’a relevé le Daily Mail.

Ne vous laissez pas berner, le propriétaire change de forme et peut se transformer en serpent

«Nourriture trop chère», «service horrible», «déjections de rat», «cheveux bouclés dans ma glace»: en plus d’attribuer uniquement des critiques 1 étoile, les fans des Blues ont agrémenté leurs critiques d’insultes et de remarques à l’encontre de la prétendue mauvaise hygiène du restaurant.

Ces internautes en colère n’ont pas non plus oublié de comparer le médian de 32 ans à un «serpent». Un traitement qu’avait déjà subi Thibaut Courtois lorsque celui-ci avait forcé son départ au Real. «J’ai commandé des spaghettis et le propriétaire a coupé un morceau de ses cheveux et me l’a servi. Trop cher. Ne vous laissez pas berner, le propriétaire change de forme et peut se transformer en serpent. C’était mieux avant. La qualité a baissé. Elle est passée d’un niveau de Champions League à un niveau d’Europa League», a écrit un internaute.

Face à ce déversement de haine, d’autres internautes ont tenu à défendre le restaurant de David Luiz, comme Roberto: «Super-endroit, ne tenez pas compte des mauvaises réactions, ce sont des supporters de Chelsea. Ils sont fâchés parce que le propriétaire de cet endroit, David Luiz, a quitté le club pour jouer à Arsenal. C’est quand même ridicule ce que les gens peuvent faire pour du football. La nourriture est excellente ici, je recommande vivement ce restaurant.»

-

Situé dans le quartier de Mayfair dans la capitale anglaise, le «Babbo» fait la part belle à la cuisine italienne et méditerranéenne. Outre David Luiz, son désormais ex-coéquipier Willian est également impliqué dans la direction du restaurant. Depuis son ouverture en avril 2018, l’établissement est notamment prisé par des stars du ballon rond comme Rio Ferdinand ou Ronaldo.