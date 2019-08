Ce week-end, le Borinage a la tête dans les étoiles et le Centre marche sur un fil

Que faire entre simuler de marcher sur la lune ou se tester au funambulisme? Notre sélection d’activités du week-end en région montoise et dans le Centre.

1. Nuit des étoiles au Pass

C’est une tradition bien ancrée à Frameries. Début août, le Pass donne rendez-vous au public pour un week-end dédié aux étoiles. Et comme d’habitude, c’est en compagnie des astronomes passionnés de l’UMons que ça se passe.

- Les troupes du SciTech2 (l’organe de vulgarisation et de diffusion des sciences à destination du grand public) et d’Olympus Mons (le club d’astronomie) seront à nouveau dans la place pour transmettre leur passion des étoiles au grand public.

Nouveauté cette année: le SciTech2 étrennera un nouveau planétarium, avec de nouvelles technologies numériques de pointe, pour découvrir les constellations et les légendes qui les entourent.

Différents ateliers seront également proposés, comme apprendre à se repérer dans le ciel avec un smartphone, comprendre les aurores boréales…

Mais surtout cette année, on fête les 50 ans des premiers pas sur la Lune. Avec le Virtual Moon Walk, il sera proposé aux visiteurs de revivre ce moment dans un simulateur grâce à la réalité virtuelle et un casque immersif. Déguisés en astronautes, les enfants auront aussi l’occasion de réaliser un petit voyage immersif.

Enfin, n’oublions pas que la Nuit des étoiles à la base, c’est l’observation du ciel. Celle-ci aura bien lieu samedi 10 août dès 22 h, mais sous réserve de conditions météorologiques favorables…

La Nuit des étoiles, les 10 et 11 août au Pass de Frameries. Infos: pass.be.

2. Cirque au château

- Cette année, l’école de cirque Crazy Circus fête ses 10 ans. Elle les fêtera ce 10 août en organisant le Crazy Circus Festival, son premier festival des arts de la rue, au château de Louvignies, à quelques kilomètres de Soignies. Le festival présentera des troupes circassiennes venues de différents pays tels que la France, l’Italie, le Canada et les USA.

17 spectacles sont prévus avec des acrobates, des jongleurs, des cracheurs de feu, un homme canon (oui, ça existe encore)…Une programmation riche, variée, condensée en une journée, pour 10€ seulement (tarif prévente).

À noter qu’il sera également possible de s’initier aux arts circassiens et au funambulisme, avec un câble suspendu à quatre mètres de haut!

Infos: crazycircusfestival.be. Lieu: château de Louvignies, rue de Villegas 1, 7063 Chaussée-Notre-Dame-Louvignies.

3. Destination Mons #6

Entamée début juillet La programmation d’activités estivales de la ville de Mons se poursuit ce week-end. Samedi, vous pourrez découvrir le si décrié quartier de la gare d’une autre manière, sur les pas d’un de ses habitants. Rendez-vous à 14 h place Louise pour la visite et un après-midi créatif dans le cadre de «Habillons la ville #2» On promet aussi du thé et des pâtisseries.

Sur la Grand-Place, rendez-vous à partir de 16 h pour un rendez-vous des fanfares. Et le dimanche, on se déhanche dès 14 h avec Summer Dance.

Mais pour les enfants, c’est le Marché aux Herbes qui sera «The Place to be». On nous y promet une fête de délire pour les djones, ce samedi 10 août. Avec «Le Bal déjanté pour les enfants», rendez-vous est donné dès 15 h pour des concerts et animations décalées.

On y verra entre autres un DJ de 11 ans faire chauffer les platines. Pendant ce temps, des coiffeuses déjantées bien sûr relookeront petits et grands histoire de ne plus passer inaperçu. Un photomaton avec des accessoires «à mourir de rire» nous promet-on immortalisera l’après-midi «de folie». Décidément, ça va être l’éclate totale sur le Marché aux Herbes…

4. Marché des producteurs locaux à Morlanwelz

Une fois par mois de juin à octobre, Morlanwelz organise un marché des producteurs locaux qui, comme son nom l’indique, surfe sur la vague des «petits producteurs», des circuits courts, etc. Le prochain marché aura lieu ce dimanche 11 août, au pavillon touristique.

Ce dernier se trouve le long de la chaussée de Mariemont, en face de l’entrée du parc de Mariemont. Attention, c’est court: de 10 h à 13 h seulement.

5. Oberbayern écaussinnois

Les culottes de peau et les litres de bière, on aime bien ça à Marche-lez-Ecaussinnes, où le mois d’août marque la tenue du fameux Oberbayern marchois, qui se déroule… chaque week-end d’août, du vendredi au dimanche.

Au programme à chaque fois: bière et musique, soit d’un orchestre bavarois, soit de quelque chose très orienté fête populaire. Ces vendredi et samedi, c’est au son des «Lustigen Trinkers» que vous descendrez vos chopes. The Roger’s vous tapissera les oreilles et l’estomac dimanche.

Les festivités se déroulent de 21 h à 2 h chaque vendredi et samedi, et de 16 h à 21 h le dimanche.

Infos: www.ecaussinnes.be.

6. Journée oldtimer

Envie de pavaner au volant de votre ancêtre, ou juste intéressé par les vieilles mécaniques? Rendez-vous donc à Binche ce dimanche 11 août, pour une journée «gastronomie, culture et voitures anciennes.»

Au programme: voitures anciennes sur la Grand-Place de 10 h à 18 h, exposition de miniatures, visite de l’exposition du beffroi de Binche consacrée aux vingt ans de la reconnaissance Unesco des beffrois…

Tout propriétaire de véhicule ancien se voit accorder un accès gratuit à la Grand-Place. Il lui sera proposé de participer à la journée gastronomie et culture incluant une visite de la ville en petit train touristique, une visite du beffroi, du musée du masque, du musée gallo-romain de Waudrez, un repas dans un restaurant…

Infos et inscriptions: www.binche.be