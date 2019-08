VIDÉOS | Vingt-deux ans plus tard, Roberto Carlos reproduit son coup franc mythique

Le Brésilien Roberto Carlos a fait un petit clin d’œil à son coup franc magistral inscrit lors d’un amical face à la France en 1997.

À 46 ans, Roberto Carlos semble n’avoir rien perdu de sa technique. Dans une vidéo publiée jeudi sur son compte Instagram, l’ancienne gloire du Real Madrid a reproduit son célèbre coup franc inscrit face à la France lors d’un tournoi amical, le 3 juin 1997.

Ce but, tout le monde s’en souvient. Après une faute sur Ronaldo aux 35 mètres, le latéral gauche avait placé minutieusement son ballon avant de prendre un élan de plus de 10 mètres. Le gaucher avait ensuite décoché une frappe à la trajectoire improbable qui avait contourné le mur avant de se loger dans le coin du but d’un Fabien Barthez médusé. La rencontre s’était finalement terminée sur le score d’un but partout mais ce but l’avait fait entrer dans la légende.

Vingt-deux ans plus tard, le Brésilien a donc réédité son but signature dans son jardin pour le plus grand bonheur des fans nostalgiques. Et cette fois, c’est son compatriote et ex-portier de Porto et du Barça, Vitor Baia, qui en a fait les frais.

À consommer sans modération…