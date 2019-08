Inter: Romelu Lukaku prend le numéro d’Icardi, qu’il a choisie pour son projet et «le meilleur entraîneur du monde»

Romelu Lukaku a précisé qu’il a choisi l’Inter pour son projet et pour Antonio Conte, «le meilleur entraîneur du monde».

Romelu Lukaku gardera son numéro 9 à l’Inter Milan, a annoncé son nouveau club de Serie A ce vendredi. Lukaku, 26 ans, a expliqué qu’il avait choisi l’Inter pour son projet et pour Antonio Conte, «le meilleur entraîneur du monde.»

Romelu Lukaku a expliqué avoir choisi l’Inter «pour son projet», a expliqué l’attaquant des Diables rouges dans une interview réalisée par son nouveau club. «C’est un club qui a beaucoup de potentiel. Pour moi, c’est quelque chose dont j’avais besoin. J’avais besoin de nouveaux challenges, un challenge où je peux aider une équipe à se construire. Et tout est réuni ici pour m’aider à le faire. J’espère pouvoir aider mes équipiers par mon travail et mon implication en match. On va prendre les jours les uns après les autres en espérant un bon résultat en fin de saison».

Romelu Lukaku a avoué aussi que la présence d’Antonio Conte comme entraîneur avait fortement influencé sa décision. «Pour moi, c’est le meilleur entraîneur au monde. C’est quelqu’un qui peut rendre les joueurs meilleurs tout le temps. Il suffit de voir son palmarès».

Le numéro 9 est celui que l’attaquant des Diables Rouges portait ces deux dernières années à Manchester United. Romelu Lukaku arborait le numéro 36 il y a dix ans à Anderlecht enfilant ensuite le 10 puis le 17 à Everton. Il portera également le 9 à l’Inter, qui était porté ces six dernières saisons par l’Argentin Mauro Icardi, sur le départ.

Romelu Lukaku a signé un contrat jusqu’en 2024 à l’Inter Milan.