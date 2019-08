PHOTOS | Alerte rouge en Chine qui craint l’arrivée du typhon Lekima, qui a fait un mort à Taïwan

Le typhon Lekima doit atteindre les côtes chinoises après avoir balayé l’archipel japonais des Ryukyu et l’île de Taïwan, où une personne est décédée.

Les services météorologiques chinois ont lancé ce vendredi une alerte rouge au typhon, la plus élevée possible. Le typhon Lekima doit en effet atteindre ses côtes après avoir balayé l’archipel japonais des Ryukyu et l’île de Taïwan, où une personne est décédée.

Le typhon Lekima devrait atteindre la Chine ce samedi par la région côtière de Zhejiang, située au sud de Shanghai (est). Les pluies devraient déjà balayer la province dès ce vendredi soir.

Les vents violents et les pluies battantes produites par le neuvième typhon de la saison ont perturbé les transports, tant au Japon qu’à Taïwan.

Au total, 68 vols et 155 ferries ont été annulés sur l’archipel japonais des Ryukyu, situé en mer de Chine orientale. Au moins quatre personnes ont été blessées, selon la presse locale.

Les prévisionnistes japonais s’attendent encore à des vagues impressionnantes, des pluies torrentielles et des vents violents sur ces îles, situées sur la trajectoire du typhon dans son périple vers le continent.

À Taïwan, le typhon Lekima a touché essentiellement le nord de l’île. Un homme de 64 ans est décédé dans la capitale Taipei jeudi soir, victime de la chute d’un arbre.

Au total 383 vols internationaux et 138 vols domestiques ont été annulés et les services de ferries ont été suspendus.

Quelque 60.000 foyers ont été privés d’électricité momentanément. Quelque 9.000 attendent encore le rétablissement du courant. Par ailleurs, 2.500 personnes ont été évacuées dans le nord en raison d’inondations.

Les écoles et de nombreux services publics sont fermés vendredi.