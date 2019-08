Wall Street rebondit, dopée par une accalmie sur le front commercial

(Belga) Wall Street a terminé dans le vert jeudi, les investisseurs retrouvant leur appétit pour le risque alors que les tensions commerciales entre Washington et Pékin semblaient connaître un répit avec la stabilisation du yuan.

Son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average a pris 1,43% à 26.378,19 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, est monté de 2,24% à 8.039,16 points et l'indice élargi S&P 500 a progressé de 1,88% à 2.938,09 points. Ces deux indices ont enregistré leur troisième séance de hausse consécutive. La Bourse new-yorkaise a profité d'une relative accalmie sur le front commercial sino-américain, alors que les tensions entre les deux géants économiques ont menacé ces derniers jours de tourner à la guerre monétaire après la dépréciation du yuan en début de semaine. Jeudi, la Banque centrale chinoise a abaissé le taux de sa devise par rapport au billet vert, mais dans la fourchette des attentes des marchés financiers, qui ont interprété cette décision comme un signal positif. Les pressions de Donald Trump pour affaiblir le billet vert, dont le niveau est jugé trop élevé et néfaste aux exportations américaines par le locataire de la Maison Blanche, n'ont elles eu que peu d'incidence sur les marchés. Par ailleurs, les exportations de la Chine sont légèrement reparties à la hausse le mois dernier après un repli en juin, selon des chiffres publiés jeudi par l'Administration des douanes. "Il y a eu un rebond aujourd'hui, mais il reste encore beaucoup de problèmes. La Chine ne semble pas décidée à faire de concessions aux Etats-Unis et les deux pays n'ont pas prévu de pourparlers officiels avant septembre", a tempéré Maris Ogg de Tower Bridge Advisors. L'experte a notamment mis en avant l'évolution récente des taux d'intérêt sur le marché obligataire. "Ca n'incite pas vraiment à l'optimisme vu qu'on s'est rapprochés d'une inversion de la courbe des taux", a indiqué Mme Ogg. Une inversion des courbes des taux d'emprunt à deux ans et à 10 ans, la première passant au-dessus de la seconde, est généralement considérée comme un signe avant-coureur de récession. Jeudi, le taux à 10 ans sur la dette américaine s'établissait à 1,7138% aux alentours de 20h20 GMT, tandis que celui à deux ans était de 1,6128%. Les valeurs technologiques ont été parmi les principales bénéficiaires du regain de jeudi, le sous-indice représentant ce secteur au sein du S&P 500 progressant de 2,39%. Le secteur de l'énergie, sensible aux relations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, a lui aussi fini en forte hausse, gagnant 2,89% au sein du S&P 500. (Belga)