Les instances communales de Mons ont annoncé jeudi des chiffres touristiques encourageants pour le mois de juillet 2019, avec notamment une augmentation de 18% des visiteurs chez VisitMons, l'office du tourisme de la ville.

Les chiffres du tourisme dans la cité du Doudou sont en hausse, avec notamment une croissance de 18% du nombre de visiteurs enregistrés par VisitMons. Plus de 5.700 visiteurs extérieurs se sont rendus en juillet à l'office du tourisme de la Ville de Mons.

La France reste le premier pays d'origine de la clientèle internationale et représente 52% des touristes étrangers, soit + 8% par rapport à juillet 2018. Les autres publics, soit la Grande-Bretagne, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Espagne et l'Italie, sont stables en termes de visiteurs. Les Chinois et Canadiens ont eux été plus nombreux à élire Mons comme destination de vacances.

Les musées montois ont eux aussi enregistré une progression avec une hausse de 58% pour la Maison Van Gogh, + 64% pour le Musée du Doudou, + 70% pour le Mons Memorial Museum (MMM) et même + 126% pour l'Artothèque.

Au-delà des bons chiffres du tourisme, les activités locales ont rencontré, selon les instances communales, un grand succès dans le centre-ville. Le nouveau programme "Destination Mons", qui vise à redynamiser les quartiers et le centre historique de la ville, a attiré 55.000 participants en juillet.

Le mois d'août s'annonce également riche en activités et animations avec, entre autres, un "bal déjanté" pour les enfants, des "DJ Afterworks", du cinéma en plein air, un jardin éphémère ainsi que le programme du 75e anniversaire de la Libération.