Un gardien supplémentaire pour Manchester City, Andy Carroll de retour à Newcastle

Manchester City a ajouté un nouveau gardien à son effectif jeudi lors de la dernière journée du mercato anglais. Les Mancuniens ont loué pour une saison le portier Scott Carson de Derby County (D2 anglaise).

Carson, 33 ans et quatre fois international anglais, devrait être le troisième gardien dans la hiérarchie de Pep Guardiola après le titulaire Ederson et le premier remplaçant Claudio Bravo.

Avant de joueur pour Derby County, Carson avait porté les maillots de Leeds United, Liverpoool, Aston Villa, West Bromwich Albion, de Bursaspor et de Wigan.

«C’est un honneur pour moi de signer à Manchester City», a déclaré Carson sur le site des Citizens. «Je ne m’y attendais pas mais je ne peux pas passer à côté de cette opportunité. C’est un rêve d’intégrer l’équipe championne d’Angleterre.»

Par ailleurs, huit ans et demi après, Andy Carroll, buteur «made in England» à la trajectoire déclinante, retrouve son club formateur, Newcastle, avec lequel il s’est engagé pour un an, a annoncé jeudi l’équipe «geordie».

«J’ai apprécié le temps que j’ai passé ici et j’espère pouvoir reprendre là où je me suis arrêté. Quand je suis parti, il y a huit ans et demi, je marquais des buts et je prenais plaisir à jouer au football. Je vis une période assez difficile depuis», reconnaît le géant du Tyneside (nord de l’Angleterre) dans le communiqué diffusé par Newcastle.

Carroll, 30 ans, était en fin de contrat après six saisons à West Ham où il n’a inscrit aucun but en 12 matches de Premier League disputés en 2018-2019.

«Je sais que c’est chez moi ici. J’ai joué ici, j’ai parlé aux fans --je suis un fan-- et ma famille est ici. Je pense que c’est le seul endroit où je puisse retrouver le niveau que j’avais», espère Carroll.

Régulièrement touché par des blessures, coup sur coup aux chevilles ces trois dernières saisons, le massif avant-centre anglais n’a jamais confirmé après son coûteux transfert de Newcastle à Liverpool pour plus de 40 millions d’euros en janvier 2011.