Coup d'envoi de travaux dans le centre-ville de Tournai, qui perturbent le trafic

Le coup d'envoi de la première phase des travaux de réfection du pavage, du caniveau central et du fil d'or dans le "Quartier Cathédral" de Tournai, au coeur de la ville, a été donné. Le chantier perturbera la circulation dans le centre-ville jusqu'au 20 septembre. La procession et la braderie ne seront pas impactées.

Outre la réfection du pavage, le chantier portera sur la pose d'un nouveau fil d'or, inséré au centre des bandes de roulage. Un tel fil a fait son apparition ces dernières années au milieu des voiries ceinturant le quartier de la cathédrale Notre-Dame de Tournai. Pour des raisons techniques, il n'a toutefois pas résisté au passage des usagers. Il s'est dégradé, est sorti de son incrustation au sol, a fait surface et a été sectionné par le passage des véhicules.

Après moult recherches techniques, une firme a proposé une solution à la Ville de Tournai et le fil d'or doit dès lors être reposé.

Le chantier perturbe le trafic: la portion de la rue de Courtrai, comprise entre la rue de l'Hôpital Notre-Dame et la rue des Choraux, sera impactée jusqu'au 6 septembre prochain. La circulation s'effectuera dans l'axe "Marché au Jambon" uniquement en direction de la rue de l'Hôpital Notre-Dame. Les rues des Fossés et Dame-Odile seront aussi mises en sens unique. Elles seront accessibles aux riverains via les quais. Une déviation vers la rue de l'Hôpital Notre-Dame est mise en place en venant de la place Paul Emile Janson, faisant face à la cathédrale.

Dans un souci d'efficacité, les temps d'arrêt des travaux pour la phase de séchage seront mis à profit pour fixer le fil d'or au Marché au Jambon et à la Place de l'Evêché, deux zones peu (ou pas) fréquentées par les automobilistes.

La procession et la braderie de Tournai, programmées les 8 et 9 septembre, ne seront pas impactées par les travaux.

La deuxième phase du chantier concernera la portion de la rue de Courtrai, comprise entre la rue des Choraux et les "Quatre coins Saint-Jacques", du 10 au 20 septembre.