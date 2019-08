Bébés pandas géants; attaquée par ses bergers malinois; elle refuse de sortir de sa maison en feu… Dix histoires marquantes dans vos régions

Car en feu; plus de 80 moutons sauvés; Willy Demeyer victime d’un incident cardiaque… Voici une sélection d’au moins dix histoires marquantes dans vos régions ces derniers jours.

Sept blessés dans un accident sur l’E42, un enfant dans un état grave

Deux voitures ont été impliquées dans un grave accident de la circulation, la nuit dernière, vers 3h45, sur l’autoroute E42 en direction de Liège, à hauteur de la borne kilométrique 23,6 à Fumal (Braives).

Pour une raison encore indéterminée, une BMW a alors percuté une Seat qui tractait une caravane pliante. À bord du véhicule tamponné se trouvait une famille néerlandaise.

Un enfant est dans un état grave.

Deux bébés pandas sont nés à Pairi Daiza

Deux nouveaux bébés pandas géants sont nés ce jeudi à Pairi Daiza.

Il s’agit des deuxième et troisième naissances de bébés pandas géants dans le parc animalier situé à Brugelette, et dans le Benelux, après celle de Tian Bao, né le 2 juin 2016.

«C’est un nouvel espoir pour la préservation de cette espèce classée vulnérable par l’International Union for Conservation of Nature (IUCN) et dont les réintroductions dans la nature de spécimens nés parmi les hommes sont couronnées de succès», s’enthousiasme Pairi Daiza.

Willy Demeyer hospitalisé à la suite d’un incident cardiaque

Willy Demeyer, a été hospitalisé au CHU de Liège à la suite d’un incident cardiaque, «qui nécessite quelques jours de repos suivi d’une période d’activités allégées», indique sa responsable de la communication du bourgmestre de Liège.

L’état de santé de Willy Demeyer est stable. Ses congés étaient prévus jusqu’au 14 août.

D’autres nouvelles seront données en début de semaine prochaine en accord avec le corps médical, a précisé cette source.

Un car s’embrase sur l’E19: les 54 passagers s’en sortent indemnes

Grosse intervention des pompiers et de la police ce vendredi soir, peu avant minuit. Un car qui roulait sur l’E19 dans le sens Bruxelles-Paris s’est enflammé à hauteur d’Ittre.

Plus de peur que de mal toutefois, car s’il ne reste plus rien du véhicule. Les 54 passagers s’en sont tous sortis indemnes et ont été pris en charge dans la foulée. Aucune ambulance n’a d’ailleurs été requise sur les lieux de l’incendie.

Amputé d’une jambe, Maxime, 17 ans, rêve de triathlon

C’est l’histoire d’un grand gaillard dont la vie a basculé début de l’été 2017. Le Wanzois Maxime Pierre a 15 ans et vient de brillamment terminer son année en humanités sportives à l’athénée royal Agri Saint-Georges quand il s’inquiète de ne plus savoir totalement plier sa jambe gauche. Le verdict est sans appel: une tumeur maligne qu’il va falloir rapidement enlever au prix d’une amputation de la jambe et de lourdes séances de chimiothérapie.

Le jeune Hutois veut un jour faire un triathlon. Et ça se mobilise pour financer sa prothèse et son vélo adaptés.

Attaquée par ses trois bergers malinois, une Wanzoise a été amenée à l’hôpital dans un état critique

Terrible scène que celle qu’a vécue un couple de Wanzois mardi soir. Pour une raison inconnue, leurs trois bergers malinois se sont retournés contre leur propriétaire, une dame âgée de 62 ans.

C’est le CHR de Huy qui a contacté la police lorsqu’elle a été admise dans un état critique le soir même. La police a alors mené son enquête et a retrouvé les trois chiens au domicile du couple. L’un d’entre eux était déjà mort, à la suite d’une bagarre entre eux. Les deux autres chiens ont été euthanasiés.

Lors de son admission, les jours de la Wanzoise étaient en danger.

Le parquet a été avisé.

Et si on laissait le pont des Trous comme ça, finalement?

Dans tout processus de rénovation, il est parfois nécessaire de réorienter le projet, ne fût-ce que parce qu’une solution – à laquelle personne n’a songé auparavant – semble s’imposer en cours de chantier.

L’idée de préserver le pont des Trous dans son état actuel (sans la pile centrale) émane de l’architecte tournaisien Jacques Desablens. Elle mérite réflexion et suscite le débat. D’autant que la formule permettrait de dégager des budgets pour d’autres projets…

Plus de 80 moutons sauvés d’un abattage illégal

Ce jeudi 8 août, en début d’après-midi les inspecteurs vétérinaires de l’Afsca et les policiers de la zone Basse-Meuse ont sollicité les refuges pour animaux de ferme afin de prendre en charge plus de 80 moutons sur le territoire de la commune d’Oupeye. Les animaux étaient détenus dans 3 endroits distincts éloignés de quelques kilomètres.

PHOTOS & VIDÉO | Guillaume Segers (Waterloo) s’est envolé du mont Blanc avec son parapente

Guillaume Segers, 22 ans, de Waterloo, a réalisé un de ses rêves: s’envoler depuis le sommet du mont Blanc en parapente…

S’en est suivi un vol de 45 minutes jusqu’à Chamonix. «Le temps s’arrête. C’est comme aller sur la Lune, témoigne cet étudiant en médecine vétérinaire à l’université de Namur. C’est tout simplement l’émerveillement. À vrai dire, le vocabulaire manque pour décrire mes impressions.»

Un piéton tente de traverser le ring et meurt percuté, un portique tombe

Un piéton est décédé après avoir tenté de traverser le ring de Bruxelles, jeudi vers 5h30, à hauteur d’Anderlecht, a indiqué la police fédérale.

La victime a été fauchée par une voiture. Tentant d’éviter le piéton, le véhicule a ensuite percuté le portique d’un panneau de signalisation, qui est tombé sur la chaussée.

On a appris vers 11h25 que la victime était un homme âgé de 43 ans.

Trazegnies: grièvement brûlée, elle refusait de sortir de son habitation en feu

Un incendie qui a touché deux maisons s’est produit, ce mercredi vers 14H30, à la rue de Piéton à Trazegnies (Hainaut).

Une dame, qui refusait de sortir de son habitation, a été sérieusement brûlée et transportée à l’hôpital IMTR de Loverval (Hainaut), a indiqué la zone de secours Hainaut-Est.

Durant l’intervention, les pompiers sont tombés à court d’eau.

