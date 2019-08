Déchirure du ligament croisé pour Leroy Sané

Leroy Sané a été victime d’une rupture des ligaments croisés du genou droit et devra se faire opérer, ont annoncé les médias allemands jeudi. L’international allemand, 23 ans, était courtisé de très près par le Bayern Münich qui voulait l’arracher à Manchester City cet été.

Selon le magazine Kicker et le quotidien Bild, la blessure qui a contraint Sané à sortir en cours de match lors du Community Shield remporté dimanche contre Liverpool (1-1, 5 tab à 4) est plus grave qu’envisagée et nécessitera une longue période de rééducation après l’opération.

Le transfert de Sané au Bayern risque donc fortement de capoter s’il est confirmé qu’il sera indisponible pour plusieurs mois.

«Il s’agit d’un revers amer pour le Bayern, qui était prêt à investir pour la première fois une somme à trois chiffres sur un joueur», commente Kicker.

Aucune information n’avait été donnée jeudi après-midi de source officielle, ni par Manchester ni par le Bayern Munich.

La saison dernière, Sané avait disputé 47 matches pour Manchester City lors desquels il a délivré 18 passes décisives et marqué 16 buts.