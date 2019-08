Déconstruit, le fil d’or est en cours de reconstruction à Tournai

Avec un peu de chance, on verra enfin le bout du fil d’or d’ici quelques semaines... EdA - 30368106184

Avec la déconstruction du pont des Trous, on en oublierait presque les autres travaux dans le centre ville. Dont celui qui concerne la (re)pose du fil d’or...

Pont des Trous par ci, pont des Trous par là… Il n’y en a plus que pour lui; à tel point qu’on en oublie qu’une partie du centre-ville est (aussi) mobilisée par des chantiers importants. Du côté de la rue Tête d’Argent notamment où ce sont ici les travaux réalisés dans le cadre de la revitalisation du quartier dit du Fort rouge qui se poursuivent, mais aussi dans le quartier cathédrale tout proche.

S’il n’y avait eu un communiqué du service des travaux, ce lundi, on en aurait presqu’oublié que ce fameux fil d’or devrait en principe être refixé un jour de manière durable.

Petit rappel vidéo de ce que nous montrions déjà il y a un peu plus de deux ans:

Le texte officiel nous apprend en effet que:

«la première phase des travaux de réfection du pavage, du caniveau central et du fil d’or dans le «quartier Cathédral» a débuté. La portion de la rue de Courtrai comprise entre la rue de l’Hôpital Notre-Dame et la rue des Choraux est impactée jusqu’au 6 septembre.

La circulation s’effectue en sens unique dans le sens Marché au Jambon vers la rue de l’Hôpital Notre-Dame. La rue des Fossés et la rue Dame-Odile sont mises en voies sans issue et accessibles aux riverains via les quais. Une déviation vers la rue de l’Hôpital Notre-Dame est mise en place en venant de la Place Paul Émile Janson.»

La procession et la braderie n’en souffriront pas...

La Ville nous apprend également que la Procession et la Braderie programmées les 8 et 9 septembre ne seront pas impactées par les travaux.

Par contre, «au cours de la deuxième phase, la portion de la rue de Courtrai comprise entre la rue des Choraux et les 4 coins Saint-Jacques sera impactée du 10 au 20 septembre 2019. Les informations liées à la circulation dans ce laps de temps seront communiquées ultérieurement.

À noter que dans un souci d’efficacité, les temps d’arrêt dus au séchage seront mis à profit pour fixer le fil d’or au Marché au Jambon et à la Place de l’Évêché (zones pas ou peu fréquentées par les automobiles).»

En tout cas, sur ce chantier là, vu leur état, il y a très peu de chance pour que l’on puisse récupérer des pavés pour les travaux de réfection. Ou alors, en quantité très limitée...