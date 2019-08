C’est officiel: Romelu Lukaku signe à l’Inter Milan pour deux ans

Sur une voie de garage à Manchester United depuis la reprise des entraînements, Romelu Lukaku devait se trouver un nouveau club avant le début de la saison.

Sur une voie de garage à Manchester United depuis la reprise des entraînements, Romelu Lukaku devait se trouver un nouveau club avant le début de la saison. C’est désormais chose faite puisque l’attaquant des Diables Rouges a été transféré à l’Inter Milan. Le Belge de 26 ans, qui a paraphé un contrat jusqu’en juin 2024, l’a annoncé dans une courte vidéo diffusée sur le compte Twitter de l’Inter.

«Je suis ici pour amener les Nerazzurri au top», a lancé d’entrée l’attaquant. «L’Inter est le seul club que je voulais parce que l’Inter, ce n’est pas pour tout le monde.» Si le montant de la transaction n’a pas été dévoilé, la presse italienne fait état d’un chiffre de 65 millions d’euros, plus 10 millions de primes et bonus. Ce montant ferait du Belge le 4e joueur le plus cher de la Serie A après les transferts de Cristiano Ronaldo du Real Madrid vers la Juventus (100 millions + bonus), de Gonzalo Higuain de Naples vers la Juventus (90 millions) et de Matthijs de Ligt de l’Ajax vers la Juventus (75 millions + bonus). Toujours selon la presse locale, le Belge pourrait toucher un salaire annuel de 9 millions d’euros.

Lukaku va donc connaître un troisième championnat. Après être passé professionnel à Anderlecht, où il a disputé son premier match à 16 ans, il a rejoint l’Angleterre et Chelsea en 2011. Il a disputé une saison chez les ‘Blues’ avant d’être prêté successivement à West Bromwich Albion (2012-2013) et à Everton (2013-2014), où il s’est définitivement engagé fin juillet 2014.

Après quatre saisons pleines chez les Toffees, garnies de 87 buts en 166 matches, il a fait le grand saut vers MU lors du mercato estival 2017 avec un transfert estimé à 84,75 millions d’euros.

Malgré un bilan de 42 buts et 13 assists en 96 rencontres à United, Romelu Lukaku n’est jamais réellement parvenu à faire l’unanimité dans les travées d’Old Trafford. Fin juillet, le club mancunien n’a pas retenu ‘Big Rom’ pour son stage en Norvège. Voulant quitter le club, il s’est d’ailleurs entraîné avec les U18 d’Anderlecht ces derniers jours.

Meilleur buteur de l’histoire de l’équipe nationale belge avec 48 buts en 81 apparitions chez les Diables Rouges, Romelu Lukaku a donc décidé de relever un nouveau défi. Il rejoint l’Inter Milan d’Antonio Conte, avec qui il partage le même agent, Federico Pastorello. Les Intéristes, qui joueront la phase de poules de la Ligue des champions, débuteront leur championnat le 26 août contre les promus de Lecce.