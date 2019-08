Visite musclée chez un dealer à Ath et course-poursuite à Mons: jusqu’à six ans de prison

Des peines de 6 ans, 3 ans et 37 mois de prison ferme ont été prononcées contre des jeunes impliqués dans une extorsion commise à Ath et une entrave méchante à la circulation commise à Mons, le 24 janvier 2019.

Le tribunal correctionnel du Hainaut, division de Tournai, a infligé, ce jeudi, des peines de 6 ans, 3 ans et 37 mois de prison ferme à des jeunes impliqués dans une extorsion commise à Ath et une entrave méchante à la circulation commise à Mons, le 24 janvier 2019. Un mineur accompagnait ce trio qui avait dépouillé un dealer, chez lui, avant de partir à Mons. Là-bas, ils ont entamé une course-poursuite avec la police entre la gare et la rue de la Clef.

R.H (20 ans) et le mineur s’étaient rendus chez un dealer à Ath alors que M.L. (23 ans) et N.P. (24 ans) faisaient le guet. R.H. avait volé de la drogue qui se trouvait dans un bocal alors que le mineur cognait la victime.

Ils se sont ensuite rendus à Mons, à bord du véhicule de N.P., où la police a tenté de les interpeller près de la gare. N.P., au volant de la voiture, a pris la fuite en entravant méchamment la circulation dans le centre-ville. En cavale, il a dû stopper son véhicule sur la rue de la Clef dans le centre-ville.

Le Tournaisien N.P. a déjà été condamné plusieurs fois par le tribunal alors que R.H. avait écopé d’une peine de cinq ans de prison, en avril dernier, au tribunal correctionnel de Bruxelles pour un vol avec violence. Il était membre d’une bande urbaine bruxelloise.