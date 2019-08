USA: 680 travailleurs immigrés arrêtés lors d’un coup de filet dans le Mississippi

Des descentes dans l’Etat américain du Mississippi ont permis mercredi au Service de l’Immigration et des Douanes (ICE) de découvrir 680 personnes travaillant illégalement dans des usines alimentaires sans papiers valables. Ces centaines de personnes risquent désormais de devoir quitter le pays.

Le service de l’immigration et des douanes a fait irruption dans sept entreprises de six villes différentes en matinée, après en avoir bouclé les environs, emmenant les travailleurs en situation irrégulière pour les interroger. Certains devraient être remis en liberté pour des raisons humanitaires, et passer devant le tribunal de l’immigration.

D’autres vont être emmenés pour détention dans un centre spécifique situé en Louisiane.

Des images du service ICE montrent les centaines de personnes placées dans des bus pour être emmenées à Canton. Les nationalités des personnes interpellées ne sont pas précisées, mais le consulat du Mexique a envoyé un représentant sur place pour porter assistance à d’éventuels compatriotes.

Le procureur fédéral pour le district sud du Mississippi, Mike Hurst, a indiqué aux journalistes que le coup de filet était «sans doute la plus importante opération dans un seul Etat, en matière d’immigration, de l’histoire du pays».

Jamais autant de personnes «sans papiers» n’avaient été arrêtées en une fois, dans un même Etat. L’exécution des mandats de perquisition est survenue après plus d’un an d’investigation, mais le timing n’a pas manqué d’interpeller des citoyens et des responsables politiques locaux. Le coup de filet survient en effet quelques jours après la fusillade d’El Paso lors de laquelle le tireur était visiblement motivé par un rejet de l’immigration latino-américaine. Les médias américains relayaient mercredi le désarroi de nombreux enfants d’immigrés des pays du sud qui se sont retrouvés sans parents après l’école.