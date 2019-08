Namur: nouveau plan de circulation en vue de la réfection du rond-point Léopold

Cette nouvelle phase du chantier a pour but de construire une liaison directe entre le boulevard Cauchy et le pont de Louvain d’ici le 13 septembre. Une rampe permettant un accès direct entre le pont de Louvain et le quartier de la gare doit également être construite d’ici le 27 septembre (photo d’archives). ÉdA – Florent Marot

À partir de mardi, le chantier de réfection du rond-point Léopold va entrer dans une nouvelle phase.

+ Namur : le pont de la gare installé de nuit (Vidéo)

Le chantier de réfection du rond-point Léopold entrera dans une nouvelle phase à partir de mardi prochain, ont indiqué ce jeudi la Ville de Namur et ses partenaires. Un nouveau plan de circulation a dès lors été présenté et des encombrements sont à prévoir.

Cette nouvelle phase du chantier a pour but de construire une liaison directe entre le boulevard Cauchy et le pont de Louvain d’ici le 13 septembre. Une rampe permettant un accès direct entre le pont de Louvain et le quartier de la gare doit également être construite d’ici le 27 septembre.

À partir du 13 août, les voitures et autres véhicules lourds pourront emprunter le nouvel axe construit en dessous du pont de Louvain pour accéder au quartier de la gare en venant du boulevard Cauchy. Cela sera cependant uniquement possible de jour. En effet, la circulation sera encore régulièrement suspendue dans le quartier de la gare de 20h00 à 05h30 jusqu’au 30 août, puis du 23 septembre au 5 octobre. Cela, afin de permettre la construction de la rampe d’accès au toit de la nouvelle gare multimodale, destiné à accueillir la nouvelle gare des bus. Les automobilistes sont dès lors invités à emprunter le pont de Louvain, puis à passer derrière la gare des trains via le boulevard ou le tunnel du Nord.

Si le pont de Louvain sera à nouveau totalement opérationnel à partir du 13 août, cela ne sera plus le cas du rond-point Léopold qui sera en partie fermé. Hormis via le nouvel axe construit sous le pont et uniquement de jour donc, il ne sera plus possible d’accéder au quartier de la gare via l’ancienne gare des bus en venant du boulevard Cauchy. Les personnes souhaitant se rendre au parking Léopold sont dès lors invitées à prendre le pont de Louvain, puis à emprunter le rond-point situé sur le boulevard du Nord pour revenir vers le pont et accéder au parking.

Le passage en dessous de l’ancienne gare des bus restera lui accessible en venant du pont de Louvain, mais uniquement quand le quartier de la gare ne sera pas fermé à la circulation.

Toutes ces mesures sont d’application jusqu’au 13 septembre. La Ville de Namur et ses partenaires dévoileront alors un nouveau plan de circulation.

À terme, l’objectif est de faire du rond-point Léopold un échangeur avec des feux. Il ne sera possible de l’emprunter qu’en sortant du quartier de la gare par la rue Borgnet. Il faudra alors tourner à droite pour se diriger vers le boulevard Cauchy – comme c’est le cas actuellement – ou à gauche pour aller vers le pont de Louvain.

Une nouvelle voie permettra aussi exclusivement aux bus d’aller vers le quartier de la gare via le boulevard de Chiny (derrière l’ancienne gare des bus donc) en venant du boulevard Cauchy. Cela, sans emprunter l’axe passant en dessous du pont de Louvain et ainsi échapper au trafic. Par ailleurs, la circulation sur le boulevard de Chiny sera possible dans les deux sens pour les bus, de manière à ce qu’ils puissent facilement rejoindre la rue Borgnet où une voie leur sera réservée en direction du centre.

L’espace public va également être entièrement reconfiguré sur et aux abords de la future place Léopold, pour qu’il soit plus fonctionnel et verdoyant. Les cyclistes y seront mieux intégrés à la circulation et les piétons bénéficieront également de nouveaux cheminements, dont un passant par la pelouse où se trouve la statue du Roi Léopold 1er.

La fin des travaux est espérée pour fin 2020.