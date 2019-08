Trois Arméniens en séjour illégal privés de liberté pour vol

Trois Arméniens qui ont tenté de prendre la fuite après un vol avec violence ont été privés de liberté.

Trois personnes en séjour illégal ont été privées de liberté mercredi en début de matinée sur la zone de Sprimont pour un vol avec violence, a-t-on appris jeudi auprès du parquet de Liège. Ils ont tenté de prendre la fuite à bord d’un véhicule.

Mercredi matin, une dame attendait à un arrêt de bus lorsque trois personnes se sont approchées d’elle et lui ont violemment arraché son sac. Les suspects ont alors pris la fuite à bord d’un véhicule. Une patrouille de police, qui se trouvait non loin de là, a pu les interpeller rapidement. Lors de la fouille du véhicule, les policiers ont retrouvé des stupéfiants et des armes blanches.

Les suspects de 40 ans, 45 ans et de 46 ans ont été déférés ce jeudi au palais de justice de Liège. L’un d’eux fait déjà l’objet d’une ordonnance de capture.