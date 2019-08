VIDÉO | Le Web ému par le jugement très humain d’un nonagénaire

La vidéo d’un magistrat américain faisant preuve d’énormément de compassion face à un nonagénaire jugé pour excès de vitesse fait le tour des réseaux sociaux.

C’est une des vidéos les plus virales du moment: la rencontre entre Victor Coella, un administré américain de 96 ans, et Frank Caprio, un magistrat du Rhode Island dont les jugements sont diffusés à la télévision depuis plus de 20 ans, émeut les internautes depuis une semaine. Et pour cause, les deux hommes donnent une leçon d’humanité en l’espace de quelques minutes.

Convoqué pour un excès de vitesse, Victor Coella explique ainsi avoir été flashé alors qu’il était en train de conduire son fils atteint d’un cancer pour une prise de sang.

«J’ai 96 ans et je conduis doucement, assure le nonagénaire face au juge. Je ne conduis que quand j’y suis obligé. J’emmenais mon fils faire une prise de sang. Il est handicapé. Je l’emmène pour des analyses toutes les deux semaines car il a un cancer.»

Judge Frank Caprio makes people cry... pic.twitter.com/pLSGyshxy0 — United States Trends (@Trends4USA) August 6, 2019

Touché par l’histoire de l’homme assis en face de lui, Frank Caprio sourit… et félicite Victor Coella: «Vous êtes un homme bon. Vous incarnez les valeurs de l’Amérique. Vous avez plus de 90 ans et vous vous occupez toujours de votre famille. Vous êtes admirable.»

Face à l’assistance, dans laquelle se trouve son son fils présent ce jour-là - «Il me regarde et se dit «Papa, quand tu auras 90 ans, tu seras mon chauffeur.» Vous êtes un mauvais exemple pour mon fils», plaisante-t-il - Frank Caprio clôt rapidement le dossier en souhaitant «le meilleur» au nonagénaire. «Affaire classée!»

Ce n’est pas la première fois que Frank Caprio émeut les réseaux sociaux. C’est que le juge a l’habitude de se montrer très humain face aux administrés qui lui font face.

