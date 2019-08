La vente de motor-homes a bondi de plus de 10% au premier semestre en Belgique

La vente de motor-homes neufs a bondi de 10,75% au cours du premier semestre en Belgique, les ventes de caravanes ayant progressé de 2,83%, selon des chiffres de la DIV.

Durant les 6 premiers mois de l’année, 3.235 motor-homes neufs et 837 caravanes ont été vendus.

Le succès des motor-homes s’explique notamment par les prix pratiqués et les avantages de ce genre de véhicule, selon la Belgian Caravan-Camping and Motorhome Association (BCCMA). Un motor-home neuf coûte entre 50.000 et 62.000 euros. Pour une caravane, il faut compter 20.000 euros.

Mobicar, la bourse des caravanes et des motor-homes, se tiendra cette année du 3 au 7 octobre à Brussels Expo.