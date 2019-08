VIDÉOS | Cônes, lasers, parapluies, Tinder et Pokémon Go: les techniques ingénieuses des protestataires

Face à la surveillance accrue des autorités et aux grenades lacrymogènes de la police, les manifestants hongkongais ont développé d’ingénieuses tactiques pour se protéger tout en continuant à protester.

La mégapole du Sud de la Chine traverse depuis deux mois sa crise politique la plus grave depuis sa rétrocession par Londres en 1997. Quasi quotidiennes, les manifestations sont aussi très souvent émaillées de heurts avec les forces de l’ordre.

Celles-ci ont également musclé leur riposte face à des protestataires de plus en plus violents, ce qui a été illustré par l’utilisation de 800 grenades lacrymogènes lors de la seule journée de lundi, surnommée le «festival des lacrymos» par les manifestants.

Au fil des confrontations avec la police, ces derniers ont rodé leurs tactiques pour se protéger des gaz.

Des «groins de cochon» pour se prémunir des gaz

Dans l’arsenal du parfait manifestant, on trouve ainsi les gants ignifuges résistants à la chaleur pour empoigner des grenades brûlantes, des lunettes de piscine ou encore les masques à gaz surnommés «groins de cochon» en cantonais.

Lunettes de piscine et «groins de cochon» font partie de l’attirail du parfait manifestant hongkongais. AFP

Des cônes et des couvercles de wok pour contenir les gaz

Mais les protestataires ont aussi mis en place des «unités» spécialisées tout particulièrement dans la gestion des grenades qui émettent des lacrymogènes dès qu’elles sont tirées par la police.

Certains couvrent leurs bras de film alimentaire pour éviter les irritations provoquées par les gaz et transportent un stock de sérum physiologique pour rincer les yeux de quiconque est incommodé.

Parfois une grenade est saisie et retournée à l’envoyeur, parfois elle est sommairement aspergée à l’aide de bouteilles d’eau.

Truly awesome the way Hong Kongers deal with tear gas.#antiELAB #HongKongProtests#BeWater pic.twitter.com/ptWL4nKHn4