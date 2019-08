Et si on laissait le pont des Trous comme ça, finalement ?

L’idée de préserver le pont des Trous dans son état actuel (sans la pile centrale) émane de l’architecte tournaisien Jacques Desablens. Elle mérite réflexion et suscite le débat. D'autant que la formule permettrait de dégager des budgets pour d'autres projets...

Dans tout processus de rénovation, il est parfois nécessaire de réorienter le projet, ne fût-ce que parce qu’une solution - à laquelle personne n’avez songé auparavant - semble s’imposer en cours de chantier.

Celle que partage Jacques Desablens sur les réseaux sociaux mérite que l’on s’y intéresse. D’autant que son auteur n’est pas un novice en la matière: architecte tournaisien (et donc aussi citoyen concerné), il est également conseiller au sein de l’Association royale des architectes de Wallonie Picarde (ARAHO).

«Oyez, oyez Tournaisiens ..., écrit-il sur sa page FB, le massacre a assez duré: le passage pour les péniches est dégagé. le SPW est content et son ministre aussi... gardons la dernière arche, sans rien reconstruire. On garde la travée coté beffroi, témoignant de la reconstruction de 1948 et on ne fait pas du faux vieux. On reste aussi dans l’expression de la ruine, pittoresque et un tant soi peu romantique, sans lisses de guidage. Et cela ne coûte quasi rien…»

Selon lui, personne n’aurait pensé à cette solution car «on a été obnubilé par le fait d’élargir de chaque côté de l’arche et que les trois propositions de l’auteur de projet enlevaient la totale partie centrale, car les défenseurs du patrimoine voulaient que l’on reconstruise 3 arches.»

Le pont des Trous n’est pas un cas isolé, dans toute restauration, il y a des mauvaises et des bonnes surprises à partir desquelles il convient de réorienter, parfois, le projet. Permis et certificats délivrés, ou pas…

Selon Jacques Desablens, si son projet était mis à exécution, «on pourrait garder les traces de la reconstruction et le fait qu’une partie subsiste permet à l’imaginaire de reconstituer la courtine. En plus cela n’est pas moche, ça ouvre la perspective; c’est une porte ouverte, dans laquelle on montre en partie sa situation quand elle défendait…» Il est clair que la situation actuelle ouvre de nouvelles perspectives sur la ville qui semble dès lors plus ouverte... EdA

Des économies

Argument non négligeable par les temps qui courent, le «projet Desablens» permettrait de réelles économiques et l’argent ainsi récupéré pourrait servir à finaliser d’autres dossiers relatifs à des restaurations de bâtiments authentiques (eux), comme la Tour Henri VIII, par exemple.

Et pourquoi pas, financer un musée interactif sur l’évolution du pont (dans les tours) où force serait de constater que la configuration actuelle (après démolition de la pile restante, bien entendu) fut aussi une réalité pour les Tournaisiens qui fréquentaient le site à une très lointaine époque. Après tout, comme le dit un vieil adage, il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis…