Revoir l’usage des terres pour le climat et la sécurité alimentaire: l’avertissement du Giec

Il est indispensable de revoir la façon dont sont utilisées et cultivées les terres dans le monde afin d’assurer à la fois la sécurité alimentaire des Terriens et la lutte contre le réchauffement climatique.

C’est l’avertissement lancé jeudi par le groupe d’experts de l’ONU pour le climat (Giec).

Le Giec plaide pour des actions «à court terme» contre la dégradation des sols, le gaspillage alimentaire ou les émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole, dans un rapport spécial sur les terres dévoilé à Genève.

Le texte de 1.200 pages est consacré au «changement climatique, la désertification, la dégradation des sols, la gestion durable des terres, la sécurité alimentaire et les flux de gaz à effet de serre dans les écosystèmes terrestres». Il a été rendu public ce jeudi après une série de discussions entamées vendredi dernier à Genève entre les délégations des 195 pays membres du Giec.

«Pas soutenable»

Dans le «résumé à l’intention des décideurs politiques», les experts de l’ONU sur le climat plaident pour des actions «à court terme». «Notre utilisation des terres […] n’est pas soutenable et contribue au changement climatique», a souligné sa coprésidente Valérie Masson-Delmotte, pour qui le rapport met «l’accent sur l’importance d’agir dès maintenant».

Le temps est compté, alors que le réchauffement des terres émergées atteint déjà 1,53°C, le double de la hausse globale (océans compris), selon le rapport. La marge est étroite si l’on veut à la fois contenir le réchauffement climatique et ses effets dévastateurs sur les terres, et nourrir convenablement une population qui pourrait dépasser 11 milliards d’individus à la fin du siècle.

Le Giec a élaboré différents scénarios pour limiter le réchauffement à 1,5°C ou bien en dessous de 2°C par rapport à la période pré-industrielle. Ils incluent des mesures d’atténuation basées sur les terres et des changements d’usage, combinant boisement, reboisement, une déforestation réduite et des bioénergies.

Gaspillage

Les scénarios nécessitant d’importantes conversions de terres (reboisement pour capturer du CO2, champs dédiés aux bioénergies…) pour lutter contre le réchauffement pourraient avoir «des effets secondaires indésirables» — désertification, dégradation des terres, sécurité alimentaire…- avertit le rapport.

Pour le Giec, outre les indispensables réductions de gaz à effet de serre, des solutions existent du côté du système alimentaire et des habitudes de consommation, car les changer ne nécessite pas de consommer plus d’espaces.

Actuellement, de «25 à 30% de la production totale de nourriture est gaspillée», souligne le rapport, alors qu’environ 820 millions de personnes souffrent de la faim.

Si dans les régions pauvres, l’apport en protéines animales est parfois insuffisant, dans les pays riches, il dépasse les recommandations nutritionnelles de l’Organisation mondiale pour la santé. Deux milliards d’adultes sont en surpoids ou obèses et «25 à 30% de la production totale de nourriture est gaspillée».

Ce travail est le deuxième d’une série de trois «rapports spéciaux» du Giec, après celui sur la possibilité de contenir le réchauffement à 1,5°C, l’an dernier, et avant celui sur les océans et la cryosphère (banquise, glaciers, calottes polaires) attendu fin septembre, au moment où l’ONU organisera un sommet sur le climat à New York.