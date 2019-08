Un premier but et une «grande connexion avec Benzema»: Eden Hazard a saisi son heure

Mis sous pression par la presse espagnole, Eden Hazard a répondu sur le terrain hier soir lors d’un match amical face à Salzbourg.

Après une préparation jugée en demi-teinte, la presse espagnole avait déclaré qu’il était « l’heure » de convaincre pour Eden Hazard.

Le capitaine des Diables rouges n’a pas traîné à faire taire ses premiers détracteurs. Dès la 19e minute de la rencontre face au Red Bull Salzbourg, le nouveau numéro 50 du Real a inscrit un beau but, à l’issue d’une contre-attaque initiée par Thibaut Courtois.

Notre Eden national a failli doubler la mise en fin de première mi-temps mais le gardien de Salzbourg a sorti le grand jeu.

Une «grande connexion avec Benzema»

«Le match contre Salzbourg doit insuffler une nouvelle dynamique», pouvait-on lire dans les colonnes de «As» avant le match. Le duo Hazard-Benzema a remis l’église au milieu du village et leur «grande connexion» a permis aux Madrilènes de s’imposer au petit trop face à la formation autrichienne (0-1).

«Zinédine Zidane a reculé, le Real s’est amélioré et… Hazard a ouvert son compteur buts», s’est réjoui Marca en une.

«J’attendais ce moment»

«Je suis content et fier même si ce n’est qu’un match amical. Notre objectif est d’être prêt pour le début du championnat, au Celta Vigo. Marquer ce but, cela m’apporte évidemment confiance pour la suite. Un but qui nous permet de surcroît de gagner le match. J’attendais ce moment… Sur les cinq premiers matches amicaux, je n’avais pas marqué. C’est fait aujourd’hui, je suis donc heureux», a affirmé Hazard au micro de Real Madrid TV.