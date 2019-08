VIDÉOS | Romelu Lukaku prend un bain de foule dès son arrivée en Italie

Romelu Lukaku va devenir le transfert entrant le plus cher de l’histoire de l’Inter Milan. Dès son arrivée en Italie, le Diable rouge a reçu un accueil chaleureux.

C’est la fin d’une longue saga… Romelu Lukaku a enfin obtenu son transfert. Big Rom passe aujourd’hui sa visite médicale pour rejoindre l’Inter Milan.

La Gazzetta dello Sport parle d’un transfert avoisinant les 65 millions d’euros + 10 millions d’euros de bonus. Le meilleur buteur des Diables rouges devient l’achat le plus cher de l’histoire des Nerazzurri.

Le Corriere dello Sport annonce un contrat de 5 ans avec un salaire de 7 millions d’euros par saison.

[Gazzetta dello Sport] Inter, Lukaku est à toi ! Transfert de 65M€ + 10 de bonus. C’est l’achat le plus cher de l’histoire de l’Inter. Et maintenant tout sur Džeko. Dybala, non à Tottenham. Nouveau bras de fer avec les Bianconeri. Modric à Milan, le stop de Boban. pic.twitter.com/SBI1K0fzoQ

«Lukaku, il est des nôtres»

Depuis lundi, Romelu Lukaku était en Belgique et s’entraînait avec les moins de 18 ans d’Anderlecht pour entretenir sa condition physique.

Dès son arrivée sur le sol italien, l’ancien buteur de Manchester United a pris un bain de foule, accueilli par de nombreux fans à l’aéroport.

«Lukaku, il est des nôtres», ont scandé des partisans euphoriques venus fêter son arrivée à 1h15.

Romelu Lukaku arrives at the airport in Milan to complete his transfer to Inter!



🎥 @Ale_Rimipic.twitter.com/3BGQtcPAeR