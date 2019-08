Amnesty International met en garde les voyageurs contre la violence armée aux USA

(Belga) Après les dernières tueries de masse aux Etats-Unis, l'ONG de défense des droits de l'Homme Amnesty International a émis mercredi un avis de voyage recommandant aux visiteurs d'être extrêmement prudents en se rendant outre-Atlantique. L'avis s'inspire des recommandations de voyage habituellement émises par le département d'Etat des USA pour les voyageurs américains.

Qu'un tel avertissement soit diffusé est motivé par "la violence armée rampante qui est devenue tellement répandue aux USA qu'elle équivaut à une crise humanitaire". L'avis affirme que les personnes comptant se rendre dans le pays devraient "être très vigilantes à tout moment et se méfier des armes à feu omniprésentes dans la population". Amnesty International estime que les gens doivent éviter les endroits où la foule est présente, particulièrement les événements culturels, les lieux de cultes, les écoles et les centres commerciaux. L'organisation évoque aussi le gouvernement américain qui "ne veut pas assurer la protection de la population envers la violence des armes à feu", en dépit d'y être tenu en vertu des lois internationales sur les droits de l'Homme. L'avertissement a été émis après des journées endeuillées aux USA par des massacres à El Paso, au Texas, et dans l'Ohio, au cours desquelles 31 personnes sont tombées sous les balles. Huit Mexicains sont morts dans la tuerie d'El Paso qui, selon les autorités, visait la communauté hispanique. (Belga)