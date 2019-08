WTA Toronto - Elise Mertens éliminée par Serena Williams au deuxième tour

(Belga) Elise Mertens, 20e joueuse du monde, 23 ans, a été battue mercredi par Serena Williams au deuxième tour du tournoi de tennis WTA de Toronto, au Canada, épreuve sur surface dure dotée de 2,83 millions de dollars.

La Louvanise n'a rien pu faire contre l'ex-numéro 1 mondiale. L'Américaine de 37 ans, 8e tête de série, est aujourd'hui revenue 10e mondiale après avoir plongé dans les classements après sa maternité, et s'est imposée en deux sets: 6-3, 6-3 et 1 heure et 17 minutes de jeu. En huitièmes de finale, Serena Williams, victorieuse de 23 titres en Grand Chelem, sera opposée à la Russe Ekaterina Alexandrova (WTA 48), 24 ans, issue des qualifications, qui a battu de son côté de la Chinoise Shuai Zhang (WTA 35), 30 ans, 6-4, 6-3 en 1 heure et 4 minutes de jeu. (Belga)