PHOTOS | Des tonneaux près de Famiflora

Le conducteur du véhicule est seul en cause. EdA

Un véhicule immatriculé en Corse du Sud a effectué une spectaculaire sortie de route, ce mercredi soir, sur la RN511.

Les pompiers d’Estaimpuis sont intervenus ce mercredi soir avec une autopompe et un véhicule d’officier sur la RN511, entre les deux ronds-points (du Sabot et de la Porte des bâtisseurs). Une ambulance et la police du Val de l’Escaut sont aussi descendues sur place.

Des témoins ont aidé la victime

Les services de secours et d’intervention ont fait face à une voiture immatriculée en Corse du Sud immobilisée sur le flanc, sur le bas-côté. Elle venait d’effectuer plusieurs tonneaux pour une raison inexpliquée à l’heure de rédiger ces lignes.

«À notre arrivée, le conducteur - seul en cause dans l’accident - avait pu s’extraire à l’aide de témoins qui se sont arrêtés», précise le lieutenant Hubaut au commandement de l’intervention.